Холостяк із ветераном Олександром Тереном здобув нагороду Cannes Lions

13 сезон Холостяка наробив шуму в Україні навіть ще до виходу на екрани, а тепер дістався й світового фестивалю.

Вперше в історії медіа-ринку продукт української компанії отримав високе визнання. Реаліті з ветераном Олександром Тереном отримало бронзового Лева на знаменитому Cannes Lions.

Проект Холостяк телеканалу СТБ та Warner Bros International Television Production здобув високу нагороду в категорії Різноманіття та інклюзивність — за кампанію, яка вперше вивела ветерана війни з інвалідністю у центр головного телеформату країни. Не в документалку, не в спецефір, а в реаліті про стосунки.

Такого на ТБ ще не було, і ця історія прозвучала так, що її почули навіть у Каннах.

Що таке Cannes Lions і чому це важливо

Cannes Lions — це головний світовий фестиваль креативності. Його ще називають Оскаром для рекламної та медіаіндустрії. Щороку сюди з’їжджаються сотні команд з усього світу — із найсильнішими кампаніями, які змінюють уявлення про суспільство, комунікацію і культуру.

Бути серед переможців — означає, що тебе не просто побачили. Тебе оцінили як важливу частину глобального діалогу.

І нині до цього списку вперше увійшла українська кампанія.

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Чому Холостяк

Олександр Терен — ветеран, командир взводу Карпатська Січ. У 2022 році, під час боїв за Ізюм, він втратив обидві ноги. Після реабілітації чоловік почав публічно говорити про свій досвід, завів ютуб-проект, став частиною Invictus Games, видав книжку й почав змінювати уявлення про те, яким може бути ветеран після повернення.

Для багатьох такий вибір Холостяка був неочікуваним. Але саме це зробило сезон особливим.

Бо тут дійсно була реальність. І вона виявилася набагато цікавішою, ніж будь-який сценарій.

Кампанія сезону говорила не про героїзм, а про побут: як воно — ходити на побачення з досвідом війни за плечима. Як виглядає близькість після фронту. І що все це — теж любов.

У команді телеканалу СТБ кажуть:

Ми вибороли бронзу за кампанію, у яку вклали все серце.

Дуже хотілося подолати ті стереотипи, які стають на заваді гідному поверненню наших ветеранів і ветеранок з інвалідністю до цивільного життя та побудови стосунків.

Дякуємо тим, хто справді творить українську історію — нашим захисникам та захисницям.

І дякуємо всім нашим командам та партнерам — за те, що зробили цю місію реальністю і допомогли зробити наші зусилля почутими. В Україні та у світі.

Можливо й наступний сезон Холостяк 2025 вразить глядачів так само. Хто стане головним героєм шоу, можна дізнатися в нашому наступному матеріалі.

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