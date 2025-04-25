Холостяк 2025: коли вийде та що відомо про новий сезон

Телеканал СТБ повідомив про продовження проекту Холостяк і навіть оголосив головного героя нового сезону. Новим холостяком став актор Тарас Цимбалюк.

Зараз тривають етапи підготовки до зйомок проекту. Але люди вже очікують і хочуть дізнатися, коли вийде Холостяк 2025.

Холостяк 14 сезон: дата виходу

Прем’єра 14-го сезону Холостяка, ймовірно, відбудеться восени 2025 року. Так само як і попередні сезони. Хоча точна дата ще не відомо.

Зараз ще тривають кастинги та підготовка до знімань. Телеканал СТБ повідомив, що відкрито кастинг на новий сезон, тому усі охочі дівчата можуть залишити свою заявку. Це шанс для тих, хто мріяв про зустріч з актором.

Самі зйомки відбудуться, ймовірно, влітку, як і попередні сезони. Тому глядачам варто набратися терпіння та стежити за новинами щодо проекту.

Що відомо про новий сезон Холостяк в Україні

Формат проекту не зміниться: головний герой зустрічатиметься з учасницями на побаченнях, поступово обираючи ту, з ким хоче побудувати стосунки. Кожного випуску на дівчат чекатиме церемонія троянд, після якої певна кількість учасниць залишатиме проект.

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Про оновлені правила творці проекту ще не повідомляли, але якщо будуть нововведення, то про них точно повідомлять. Потім раз на тиждень глядачі бачитимуть нову серію проекту, зазвичай він виходив у п’ятницю ц прайм-тайм. Тривалість проекту може зайняти кілька місяців. Незмінним ведучим має залишитися Григорій Решетник, він дуже полюбився усім глядачам за 13 сезонів.

На момент виходу серій головний герой уже має обраницю, але це намагаються тримати у суворій таємниці.

Що відомо про проект Холостяк

Це адаптація американського телепроекту The Bachelor. Вперше в Україні він вийшов у 2011 році й тоді головним героєм став Макс Чмерковський. Аналогічні проекти знімають у всьому світі. Зокрема є навіть The golden Bachelor. Де шукати кохання приходять чоловіки немолодого віку. А в Україні також є адаптація, де головною героїнею стає жінка — це проект Холостяка.

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