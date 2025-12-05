Хто покинув Холостяк 14 у 8 випуску: чим запам’яталися побачення цього тижня

Восьмий випуск 14 сезону Холостяк став часом досліджень, як по-різному можна говорити про кохання. Тарас і дівчата вчилися висловлювати почуття через подарунки, дотики, слова, дії та час.

Цього тижня перед Тарасом стояла задача визначити, з ким із дівчат вони говорять однією мовою кохання.

Хто покинув Холостяк у 8 випуску та як минули побачення — читай далі в матеріалі.

Хто покинув Холостяк 14 у 8 випуску від 5 грудня 2025

Холостяк 14 у 8 випуску покинули Ольга Дзундза та Оксана Шанюк.

Під час особистої розмови з Ольгою Холостяк зауважив, що дівчина постійно намагається підлаштуватися під його вподобання. Він пов’язав це з важкими травмами минулого, адже Ольга пережила насильство у своєму попередньому шлюбі.

— Тяжко було її відпускати. Вона дійсно порядна людина. Гарна, розумна, вихована дівчина. Хотілось сказати: “Олю, будь ласка, найголовніше, щоб ти навчилася бути чесною із собою і тобі стане набагато легше жити”.

У розмові з Оксаною Тарас хотів дізнатися, чи здатна дівчина самостійно проявляти ініціативу у стосунках. Але вони не зійшлися у поглядах, тож Холостяк вирішив попрощатися і з нею.

— Я не та жінка, яка буде проявляти ініціативу, швидко розкриватися. Я не зовсім готова так швидко пускати людину у своє життя, — сказала героїня.

Ще однією дівчиною, хто не отримав троянду від Тараса Цимбалюка, виявилася Ірина Кулешина.

— В мене почали прокидатися почуття. Я думала, що це буде людина, з якою я потім буду разом. Але це кінець, — прокоментувала дівчина.

Читати на тему Хто покинув Холостяк 14 у 7 випуску: щирі розмови на побаченнях та непрості рішення Хто залишив Холостяк 14 цього тижня?

Як пройшов 8 випуск Холостяка 14 від 05.12.2025

У цьому випуску Тарас приніс до будинку мішечок з іменами, щоб розпочати гру у щирість. Кожна героїня витягнула ім’я тієї дівчини, для кого мала підготувати персональний подарунок до Церемонії троянд.

Завдання полягало у тому, щоб визначити: чи можуть дівчата побачити людину глибше, попри суперництво?

Крім цього, героїні вчилися танцювати румбу — танець близькості та довіри один до одного. А згодом Тарас влаштував прогулянку місцями, які багато для нього означають, щоб дослідити, чи може дівчина говорити про почуття та чути партнера.

Також дівчата записували персональні звернення до Холостяка в стилі TikTok. Для когось це було звичною справою, а хтось відкрив для себе новий досвід.

Групове побачення на виліт

У цьому побаченні взяли участь Оксана Шанюк та Ольга Дзундза. Втрьох вони пізнавали мистецтво румби. Після короткого навчання був танець на сцені філармонії.

Саме на цьому побаченні Холостяк ухвалив рішення припинити спілкування і з Ольгою, і з Оксаною.

Індивідуальне побачення з Анастасією

Анастасія Половинкіна прогулялася з Тарасом його улюбленими місцями у Києві. Дівчина розповіла про свого домашнього улюбленця, а Тарас поділився спогадами з минулого до моменту, коли став актором.

Друге групове побачення

На спільну вечерю з Тарасом прийшли Надін Головчук, Ірина Пономаренко та Ірина Кулешина.

Разом з Іриною Пономаренко вони прослухали спільно створений у Карпатах саундтрек, а Надін подарувала Холостяку браслет як прояв уваги та симпатії.

Індивідуальне побачення з Дар’єю

Згодом Дар’я Романець відправилась на побачення, про яке давно мріяла — на дегустацію вин. Втім, їй здалося, що їхні стосунки не розвиваються так само динамічно, як з іншими дівчатами.

Церемонія троянд 8 випуску Холостяк 14

На церемонії кожна дівчина отримала подарунок одна від одної. Тарас не вручив троянду Ірині Кулешиній.

Хто залишився у проекті Холостяк 14 з Тарасом Цимбалюком після 8 епізоду від 5 грудня 2025

У підсумку участь у Холостяку продовжать:

Анастасія Половинкіна;

Дар’я Романець;

Надін Головчук;

Ірина Пономаренко.

А ще пропонуємо переглянути найкращі фільми та серіали з Тарасом Цимбалюком.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!