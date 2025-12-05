Кто покинул Холостяк 14 в 8 выпуске: чем запомнились свидания на этой неделе

Восьмой выпуск 14 сезона Холостяк стал временем исследований, как по-разному можно говорить о любви. Тарас и девушки учились выражать чувства через подарки, прикосновения, слова, действия и время.

На этой неделе перед Тарасом стояла задача определить, с кем из девушек они говорят на одном языке любви.

Кто покинул Холостяк в 8 выпуске и как прошли свидания — читай дальше в материале.

Кто покинул Холостяк 14 в 8 выпуске от 5 декабря 2025 года

Холостяк 14 в 8 выпуске покинули Ольга Дзундза и Оксана Шанюк.

Во время личного разговора с Ольгой Холостяк отметил, что девушка постоянно пытается подстроиться под его предпочтения. Он связал это с тяжелыми травмами прошлого, потому что Ольга пережила насилие в своем предыдущем браке.

— Трудно было ее отпускать. Она действительно порядочный человек. Красивая, умная, воспитанная девушка. Хотелось сказать: “Оля, пожалуйста, самое главное, чтобы ты научилась быть честной с собой и тебе станет гораздо легче жить”.

В разговоре с Оксаной Тарас хотел узнать, способна ли девушка самостоятельно проявлять инициативу в отношениях. Но они не сошлись во взглядах, так что Холостяк решил попрощаться и с ней.

— Я не та женщина, которая будет проявлять инициативу, быстро раскрываться. Я не совсем готова так быстро пускать человека в свою жизнь, — сказала героиня.

Еще одной девушкой, не получившей розу от Тараса Цымбалюка, оказалась Ирина Кулешина.

— У меня начали пробуждаться чувства. Я думала, что это будет человек, с которым я потом буду вместе. Но это конец, — прокомментировала девушка.

Как прошел 8 выпуск Холостяка 14 от 05.12.2025

В этом выпуске Тарас принес в дом мешочек с именами, чтобы начать игру в искренность. Каждая героиня вытянула имя той девушки, для которой должна была подготовить персональный подарок к Церемонии роз.

Задача состояла в том, чтобы определить: могут ли девушки увидеть человека глубже, несмотря на соперничество?

Кроме этого, героини учились танцевать румбу — танец близости и доверия друг к другу. А затем Тарас устроил прогулку по местам, которые многое для него означают, чтобы исследовать, может ли девушка говорить о чувствах и слышать партнера.

Также девушки записывали персональные обращения к Холостяку в стиле TikTok. Для кого-то это было привычным делом, а кто-то открыл для себя новый опыт.

Групповое свидание на вылет

В этом свидании приняли участие Оксана Шанюк и Ольга Дзундза. Втроем они познавали искусство румбы. После короткой учебы был танец на сцене филармонии.

Именно на этом свидании Холостяк принял решение прекратить общение и с Ольгой, и с Оксаной.

Индивидуальное свидание с Анастасией

Анастасия Половинкина прогулялась с Тарасом по его любимым местам в Киеве. Девушка рассказала о своем домашнем любимце, а Тарас поделился воспоминаниями из прошлого до момента, когда стал актером.

Групповое свидание

На совместный ужин с Тарасом пришли Надин Головчук, Ирина Пономаренко и Ирина Кулешина.

Вместе с Ириной Пономаренко они прослушали совместно созданный в Карпатах саундтрек, а Надин подарила Холостяку браслет как проявление внимания и симпатии.

Индивидуальное свидание с Дарьей

Затем Дарья Романец отправилась на свидание, о котором давно мечтала — на дегустацию вин. Впрочем, ей показалось, что их отношения не развиваются так же динамично, как с другими девушками.

Церемония роз 8 выпуска Холостяк 14

На церемонии каждая девушка получила подарок друг от друга. Тарас не вручил розу Ирине Кулешиной.

Кто остался в проекте Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком после 8 эпизода от 5 декабря 2025 года

В итоге участие в Холостяке продолжат:

Анастасия Половинкина;

Дарья Романец;

Надин Головчук;

Ирина Пономаренко.

