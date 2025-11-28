Кто покинул Холостяк 14 в 7 выпуске: искренние разговоры на свиданиях и непростые решения

28 ноября вышел 7-й выпуск романтического реалити Холостяк. Эта неделя была посвящена памяти рода, традициям, ремеслу и символам.

Главным мотивом стала “ДНК любви”: ценности, следующие за нами с детства. Именно они мотивируют искать в партнере общий код, ритм и вайб.

Кто покинул Холостяк 14 в 7 выпуске и как прошли свидания — читай дальше в материале.

Кто покинул Холостяк 14 в 7 выпуске от 28 ноября 2025

На этой неделе проект покинула Валерия Жуковская. Тарас не смог найти в контакте с девушкой того уровня близости, который искал. Он принял решение прекратить общение.

— Я понимал, что Лере будет больно и неприятно. Но я должен был быть честным, — добавил Холостяк.

Валерия тоже прокомментировала выбор Тараса:

Он сделал очень верное решение. Он понял, что ему будет некомфортно. Мне действительно тяжело влюбляться, это факт. Он это ощущает.

Девушка оказалась единственной, кто не получил розу от Тараса Цымбалюка.

Как прошел 7 выпуск Холостяка 14 от 28.11.2025

Выпуск начался со встречи в стиле украинских вечерниц. Тарас вместе с ведущим Григорием Решетником встретили девушек и провели ритуалы и забавы наших предков в традиционных нарядах. Девушки учились пользоваться макогоном, плести венки из трав и играть в традиционные украинские игры.

Именно во время вечерниц Тарас простился с Валерией. Впрочем, он также общался с другими девушками, в том числе с Надин и Дарьей. А затем провел сеанс кулинарии с Ириной Кулешиной. На прошлой неделе девушка предложила Холостяку приготовить вместе какое-нибудь блюдо, поэтому Тарас решил провести это время за готовкой.

Но, несмотря на короткие проявления внимания к почти каждой героине, на этой неделе Холостяк максимально сосредоточился на частном общении с девушками.

Индивидуальное свидание с Ириной Пономаренко

На первое индивидуальное свидание отправилась Ирина Пономаренко. Это была вдохновенная прогулка по Карпатам, во время которой вместе с Тарасом девушка записала целый саундтрек из звуков леса и реки. С собой они захватили специальную аппаратуру, чтобы создать неповторимую запись.

После личного разговора Тарас заметил, что Ира — одна из немногих девушек, серьезно рассматривающая общий быт. Она задает вопросы, заставляющие обоих задуматься: какими будут их отношения, если после реалити их общение продолжится?

Дальше они нежились в теплых карпатских водах. Ира открылась Тарасу с новой стороны: она рассказала о разводе родителей и о неприятных моментах с детства. Когда ей исполнилось 16 лет, ей пришлось покинуть родной Донецк. Часть семьи осталась в городе, поэтому сейчас девушке не хватает общения со многими родными.

Эти разговоры очень сблизили Тараса и Иру. Холостяк признался: они смотрели друг другу в глаза и не хотели отрываться.

Если быть откровенным, то с Ирочкой я пока ощущаю более сильную связь, чем с другими девушками на этом проекте.

Свидание с Оксаной Шанюк

На втором свидании побывала Оксана Шанюк. Они посетили кузницу, где Тарас готовился к роли кузнеца в сериале Крепосная.

Там он открыл девушке метафору: “Любовь, как и металл, надо ковать вместе — в тепле, терпении и поддержке”. А еще предложил создать символический предмет — железное сердце.

Далее, во время личного общения, Оксана поделилась своими предпочтениями — она тактильная, но не сразу подпускает к себе других. Не любит тех, кто постоянно жалуется и проявляет агрессию, а еще ценит в мужчинах готовность делать для любимой приятные вещи.

Они также побеседовали об инициативе в отношениях, а Тарас поделился своими историями, когда инициативность других девушек переходила его личные границы. В целом, и Оксана, и Холостяк остались довольны общением. Однако у актера пока нет окончательной уверенности в девушке.

Я был рад провести время вместе с Оксаной, но пока испытываю смешанные ощущения, — добавил Тарас после завершения свидания.

Индивидуальное общение с Ольгой Дзундзой

На третье индивидуальное свидание Тарас пригласил Ольгу Дзундзу. Они посетили настоящего карпатского мольфара и задали ему вопрос, как паре стать счастливой и укрепить отношения. Однако получили неожиданный ответ: здесь мольфар не поможет, а нужно самостоятельно приложить усилия.

Далее они провели обряды защиты от злых сил и на осуществление желаний. А потом Ольга рассказала кое-что о своей семье. Она честно призналась, что бывший муж не поддерживает их детей финансово. По мнению Тараса, эта борьба за справедливость сделала из нее настоящего воина. А также добавила, что после тяжелого разрыва долгое время ненавидела всех мужчин.

Это пока наш самый глубокий разговор. Он действительно показал мне ее как женщину. Мне над чем подумать, — сказал Холостяк.

Церемония роз 7 выпуска Холостяк 14

По итогам недели Тарас должен был сделать свой выбор. Но неожиданно для всех актер не пришел на церемонию. Как оказалось, он внезапно заболел. К нему приехала скорая помощь, а девушек посетил Григорий Решетник.

Тарас передал Анастасии Половинкиной подарок — браслет на руку. А Ирина Пономаренко услышала готовый саундтрек по мотивам записанных звуков.

У Тараса остались вопросы к Оксане и Ольге, поэтому на следующей неделе он пригласит их на свидание, по итогам которого одна из героинь покинет реалити.

Кто остался в проекте Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком после 7 эпизода от 28 ноября 2025 года

В итоге участие в Холостяке продолжат:

Анастасия Половинкина;

Оксана Шанюк;

Дарья Романец;

Ирина Кулешина;

Ольга Дзундза;

Надин Головчук;

Ирина Пономаренко.

