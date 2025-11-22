Кто покинул Холостяк 14 в 6 выпуске: творчество, экстрим и романтика в одном флаконе

Самое романтичное реалити страны Холостяк продолжает каникулы в Карпатах. Однако вместо палаточного лагеря девушек ждали более комфортные условия. Впрочем, не самые комфортные испытания.

На этой неделе прошел тест на искренность. Тарас увидел настоящие эмоции девушек, а героини раскрыли новые грани своей личности.

Больше о том, как прошли свидания и кто покинул Холостяк 14 в 6-м выпуске — дальше в материале Вікна-новини.

Как прошел 6 выпуск Холостяка 14 сезон от 21.11.2025

Первое индивидуальное свидание на этой неделе прошло достаточно креативно. Для Холостяка было чрезвычайно важно создать что-то глубокое и символическое, вдохновившись хобби своего отца.

Вместе с Надин Тарас лепил песочные часы из глины. По его словам, время для него — самая дорогая из ценностей, ведь из-за постоянной занятости иногда приходится отказываться от совместно проведенного времени с родными. Это же мнение разделяет и Надин.

Свидание прошло очень романтично. Искренние разговоры и откровенные чувства обоих стали причиной поцелуя между парой. Однако Тарас не вручил девушке розу.

Следующее свидание посетила Ирина Кулешина. Встреча с Тарасом совпала с другим приятным событием — у девушки был день рождения. Григорий Решетник придумал несколько задач, которые вознаграждались цифрами, необходимыми для открытия ящика с сюрпризом.

Сначала он задавал им вопросы, на которые они должны были дать ответ, не подглядывая. Затем с закрытыми глазами Тарас с помощью Иры собирал пазлы. А дальше был роуп-джампинг — прыжок с моста вниз над бурной горной рекой.

Чтобы узнать, что в ящике, нужно было выполнить все три задания. Тарас и Ирина успешно справились, потому получили возможность провести время вместе на шикарной вилле. Однако и в этот раз Холостяк воздержался от вручения розы.

На групповое свидание пригласили Оксану и Ирину Пономаренко. Девушки должны были пройти эндуро-маршрут на мотоциклах. Ира почти сразу смогла обучиться новому делу, Оксане же поездка далась труднее. Дальше последовали личные разговоры, результат которых повторил предыдущие свидания — девушки вернулись без роз.

Третье индивидуальное свидание прошло с Настей. Это было пешее путешествие по Карпатам, которое завершилось романтическими моментами у водопада.

В заключение все девушки имели возможность выразить свои чувства в творчестве. Для этого каждая получила платье, которое могла расписать по собственному желанию. Но есть нюанс: героини должны были написать пожелания и характеристики друг другу, а не себе.

Кто покинул Холостяк 14 в 6 выпуске от 21 ноября 2025

Накануне церемонии роз у Тараса был непростой разговор с Юлией Коренюк. Она призналась, что хочет прекратить общение из-за разлуки с сыном. Девушке показалось, что она уделяет ребенку недостаточно внимания. Поэтому Юлия покинула реалити.

Остальные девушки продолжат участие в Холостяке. Новый выпуск выйдет в пятницу, 28 ноября, в 19:00 на СТБ.

