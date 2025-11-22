Хто покинув Холостяк 14 у 6 випуску: творчість, екстрим та романтика в одному флаконі

Найромантичніше реаліті країни Холостяк продовжує канікули у Карпатах. Проте замість наметового табору на дівчат чекали комфортніші умови. Втім, не найкомфортніші випробування.

Цього тижня відбувся тест на щирість. Тарас побачив справжні емоції дівчат, а героїні розкрили нові грані своєї особистості.

Більше про те, як минули побачення та хто покинув Холостяк 14 у 6-му випуску — далі в матеріалі Вікна-новини.

Як минув 6 випуск Холостяка 14 сезон від 21.11.2025

Перше індивідуальне побачення цього тижня минуло досить креативно. Для Холостяка було надзвичайно важливим створити щось глибоке та символічне, надихнувшись захопленням свого батька.

Разом з Надін Тарас ліпив пісочний годинник із глини. За його словами, час для нього — найдорожча із цінностей, адже через постійну зайнятість іноді доводиться нехтувати спільно проведеним часом з рідними. Цю ж думку поділяє і Надін.

Побачення пройшло напрочуд романтично. Щирі розмови та відверті почуття обох стали передумовою до поцілунку між парою. Однак Тарас не вручив дівчині троянду.

Наступне побачення відвідала Ірина Кулешина. Зустріч з Тарасом збіглася з іншою приємною подією — у дівчини був день народження. Григорій Решетник вигадав кілька завдань, які винагороджувалися цифрами, потрібними для відкриття скриньки із сюрпризом.

Спершу він ставив їм запитання, на які вони мали дати відповідь, не підглядаючи. Потім із закритими очима Тарас за допомогою Іри збирав пазли. А далі був роуп-джампінг — стрибок з мосту вниз над бурхливою гірською річкою.

Щоб дізнатися, що у скриньці, потрібно було виконати всі три завдання. Тарас й Ірина успішно впоралися, тому отримали можливість провести час разом на шикарній віллі. Проте і цього разу Холостяк утримався від вручення троянди.

На групове побачення покликали Оксану та Ірину Пономаренко. Дівчата мали пройти ендуро-маршрут на мотоциклах. Іра майже одразу опанувала нову справу, Оксані ж поїздка далась важче. Далі були особисті розмови, результат яких повторив попередні побачення — дівчата повернулися без троянд.

Третє індивідуальне побачення пройшло з Настею. Це була піша мандрівка Карпатами, яка завершилась романтичними моментами біля водоспаду.

Наостанок всі дівчата мали можливість виразити свої почуття у творчості. Для цього кожна отримала сукню, яку могла розписати за власним бажанням. Але є нюанс: героїні мали написати побажання та характеристики одна одній, а не собі.

Хто покинув Холостяк 14 у 6 випуску від 21 листопада 2025

Напередодні церемонії троянд Тарас мав непросту розмову з Юлією Коренюк. Вона зізналася, що хоче припинити спілкування через розлуку з сином. Дівчині здалося, що вона приділяє дитині недостатньо уваги. Тож Юлія покинула реаліті.

Інші дівчата продовжать участь в Холостяку. Новий випуск вийде у п’ятницю, 28 листопада, о 19:00 на СТБ.

А про найкрасивіші пари Холостяка за всю історію реаліті ми розповідали в іншому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!