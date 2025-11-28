Хто покинув Холостяк 14 у 7 випуску: щирі розмови на побаченнях та непрості рішення

28 листопада вийшов 7-й випуск романтичного реаліті Холостяк. Цей тиждень був присвячений пам’яті роду, традиціям, ремеслу та символам.

Головним мотивом стала “ДНК любові”: цінності, які слідують за нами з дитинства. Саме вони мотивують шукати в партнері спільний код, ритм і вайб.

Хто покинув Холостяк у 7 випуску та як минули побачення — читай далі в матеріалі.

Хто покинув Холостяк 14 у 7 випуску від 28 листопада 2025

Цього тижня проект покинула Валерія Жуковська. Тарас не зміг віднайти у контакті з дівчиною того рівня близькості, якого шукав. Тож він ухвалив рішення припинити спілкування.

— Я розумів, що Лєрі буде боляче і неприємно. Але я мав бути чесним, — додав Холостяк.

Валерія теж прокоментувала вибір Тараса:

Він ухвалив дуже правильне рішення. Він зрозумів, що йому буде некомфортно. Мені дійсно важко закохуватися, це факт. Він це відчуває.

Дівчина виявилася єдиною, хто не отримав троянду від Тараса Цимбалюка.

Як пройшов 7 випуск Холостяка 14 від 28.11.2025

Випуск розпочався із зустрічі у стилі українських вечорниць. Тарас разом з ведучим Григорієм Решетником зустріли дівчат та провели ритуали та забави наших предків у традиційних вбраннях. Дівчата вчилися користуватись макогоном, плести вінки з трав та грати в традиційні українські ігри.

Саме під час вечорниць Тарас попрощався з Валерією. Втім, він також спілкувався з іншими дівчатами, зокрема з Надін і Дар’єю. А згодом провів сеанс кулінарії з Іриною Кулешиною. Минулого тижня дівчина запропонувала Холостяку приготувати разом якусь страву, тож Тарас вирішив провести цей час за готуванням.

Та, попри короткі прояви уваги до майже кожної дівчини, цього тижня Холостяк максимально зосередився на приватному спілкуванні з дівчатами.

Індивідуальне побачення з Іриною Пономаренко

На перше індивідуальне побачення відправилася Ірина Пономаренко. Це була натхненна прогулянка Карпатами, під час якої разом з Тарасом дівчина записала цілий “саундтрек” зі звуків лісу та річки. З собою вони прихопили спеціальну апаратуру, щоб створити неповторний запис.

Після особистої розмови Тарас зауважив, що Іра — одна з небагатьох дівчат, яка серйозно розглядає спільний побут. Вона ставить питання, які змушують обох замислитись: якими будуть їхні стосунки, якщо після реаліті їхнє спілкування продовжиться?

Далі вони ніжились у теплих карпатських водах. Іра відкрилась Тарасу з нового боку: вона розповіла про розлучення батьків та про прикрі моменти з дитинства. Коли їй виповнилось 16 років, їй довелося покинути рідний Донецьк. Частина родини залишилась у місті, тому зараз дівчині не вистачає спілкування з багатьма рідними.

Ці розмови дуже зблизили Тараса та Іру. Холостяк зізнався: вони дивилися один одному в очі й не хотіли відриватися.

Якщо бути відвертим, то з Ірочкою я поки що відчуваю сильніший зв’язок, ніж з іншими дівчатами на цьому проекті.

Побачення з Оксаною Шанюк

На другому побаченні побувала Оксана Шанюк. Вони відвідали кузню, де Тарас готувався до ролі коваля у серіалі Кріпосна.

Там він відкрив дівчині метафору: “Любов, як і метал, треба кувати разом — у теплі, терпінні й підтримці”. А ще запропонував їй створити символічний предмет — залізне серце.

Далі, під час особистого спілкування, Оксана поділилась своїми вподобаннями — вона тактильна людина, але не одразу підпускає до себе інших. Не любить тих, хто постійно скаржиться та проявляє агресію, а ще цінує в чоловіках готовності робити для коханої приємні речі.

Вони також поговорили про ініціативу в стосунках, а Тарас поділився своїми історіями, коли ініціативність інших дівчат переходила його особисті межі. Загалом і Оксана, і Холостяк залишились задоволеними спілкуванням. Проте в актора поки немає остаточної впевненості щодо дівчини.

Я був радий провести разом час з Оксаною, але поки що маю змішані відчуття, — додав Тарас після завершення побачення.

Індивідуальне спілкування з Ольгою Дзундзою

На третє індивідуальне побачення Тарас запросив Ольгу Дзундзу. Вони відвідали справжнього карпатського мольфара та поставили йому питання, як парі стати щасливою та зміцнити стосунки. Проте отримали несподівану відповідь: тут мольфар не допоможе, а треба самостійно докласти зусиль.

Далі вони провели обряди захищення від злих сил та на здійснення бажань. А потім Ольга розповіла дещо про свою родину. Вона чесно зізналась, що колишній чоловік не підтримує їхніх дітей фінансово. На думку Тараса, ця боротьба за справедливість зробила з неї справжнього воїна. А також додала, що після важкого розриву довгий час ненавиділа всіх чоловіків.

Це поки наша найглибша розмова. Вона дійсно розкрила мені її як жінку. Мені є над чим подумати, — сказав Холостяк.

Церемонія троянд 7 випуску Холостяк 14

За підсумками тижня Тарас мав зробити свій вибір. Але несподівано для всіх актор не прийшов на церемонію. Як виявилось, він раптово захворів. До нього приїхала швидка допомога, а до дівчат завітав Григорій Решетник.

Тарас передав Анастасії Половинкиній подарунок — браслет на руку. А Ірина Пономаренко почула готовий саундтрек за мотивами записаних ними звуків.

У Тараса залишились питання до Оксани та Ольги, тож наступного тижня він запросить їх на побачення, за підсумками якого одна з героїнь залишить реаліті.

Хто залишився у проекті Холостяк 14 з Тарасом Цимбалюком після 7 епізоду від 28 листопада 2025

У підсумку участь у Холостяку продовжать:

Анастасія Половинкіна;

Оксана Шанюк;

Дар’я Романець;

Ірина Кулешина;

Ольга Дзундза;

Надін Головчук;

Ірина Пономаренко.

