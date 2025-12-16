Когда финал Холостяка 2025: дата и кто из девушек завоюет сердце Тараса Цымбалюка

Самое романтичное реалити украинского эфира стремительно приближается к своему финалу. Тарас Цимбалюк, главный Холостяк 2025 года, уже выбрал трех героинь, которым нашлось место в теплых уголках его сердца.

Когда состоится финал Холостяка 14 сезона и мы наконец увидим самый трогательный момент истории любви — следи за событиями и узнавай первым(-ой) дату эфира.

Когда финал Холостяка 2025

Очередной, девятый выпуск Холостяк 14, который вышел 12 декабря, открыл нам имена трех финалисток: ими стали Анастасия Половинкина, Надин Головчук и Ирина Пономаренко.

Именно эти девушки прошли через последние искренние свидания, где открыли душу Тарасу. Впереди — полуфинальный, десятый выпуск, который выйдет на экраны этой недели, и, наконец — финал!

Финал лучшего реалити страны о любви Холостяк 14 сезон запланирован на пятницу, 26 декабря 2025 года.

Мы уверены, что у тебя уже есть свои фаворитки, но точно не будет лишним узнать больше о девушках.

Читать по теме Кто покинул Холостяк 14 в 9 выпуске: в шаге от полуфинала Кто покинул Холостяк 14 на этой неделе?

Финал Холостяк 14 сезон — кто из девушек станет избранницей Тараса Цимбалюка

В предыдущем выпуске Ирина Пономаренко отправилась с Холостяком в родной Хмельницкий, и там теннис на желание завершился нежным поцелуем, а встреча с родителями девушки стала искренней и откровенной: она призналась, что ей не хватает внимания матери и общения с отцом, который живет в оккупированном Донецке.

Ире 26 лет, она родом из Донецка, сейчас живет в Хмельницком. Она модель с философским взглядом на жизнь. Говорит, что умеет сохранять внутренний баланс даже в сложных ситуациях и видит красоту вокруг. Ее жизненное кредо — не позволять неудачам сбить себя с пути.

На прошлой неделе Надин Головчук вместе с Холостяком прошла через своеобразную терапию: вместе они разбивали посуду на территории заброшенного завода, выпуская все эмоции. А затем устроили фотосессию. Ее семья тепло приняла Тараса, и в этот день Надин была невероятно искренней и откровенной.

Надин, как и Ирине Пономаренко, 26 лет, и она также из Хмельницкого — фотомодель и видеокреатор. Она говорит, что научилась принимать себя, свое тело и сексуальность, стала сильной и открытой. Любит активный образ жизни: бег, сквош, кикбоксинг и волейбол.

Еще в начале проекта Надин сказала, что ищет мужчину, с которым будет чувствовать себя в безопасности, и пришла на Холостяк, потому что почувствовала — Тарас именно тот, кто ей нужен.

Анастасия Половинкина в 9 эпизоде реалити пригласила Тараса Цимбалюка на картинг в Киеве, а ее семья приехала из Харькова. Сначала он познакомился с подругой Алисой, а потом с родителями и крестной Анастасии. Вместе они лепили вареники по рецепту бабушки.

Насте 30 лет, она из Киева, менеджер в мире милтек и военной амуниции, мечтает продвигать украинских производителей по всему миру. Но за серьезной профессией скрывается девушка с отличным чувством юмора и способностью попадать в курьезы — за несколько дней до кастинга на Холостяка она выбила четыре зуба, выгуливая собаку, и не растерялась. В личной жизни Настя ищет друга и партнера, с которым можно быть на одной волне.

На церемонии роз Тарас выбрал именно этих трех девушек. Первую розу он отдал Анастасии, вторая досталась Надин, а Ирину Тарас пригласил первой познакомить с родителями и подарил ей кольцо — возможно, это символ того, что их история только начинается?…

Финал уже совсем близко — 26 декабря 2025 года мы узнаем, с какой из девушек бьется в унисон сердце самого известного Холостяка Украины Тараса Цимбалюка.

А еще вспомни романтические финалы прошлых сезонов, читай о самых красивых историях любви реалити Холостяк.

Источник фото: СТБ.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!