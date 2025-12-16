Коли фінал Холостяка 2025 і хто з дівчат завоює серце Тараса Цимбалюка

Найромантичніше реаліті українського ефіру стрімко наближається до свого фіналу. Тарас Цимбалюк, головний Холостяк 2025 року, вже обрав трьох героїнь, яким знайшлося місце у найтепліших куточках його серця.

Коли відбудеться фінал Холостяка 14 сезону і ми нарешті побачимо найбільш зворушливий момент історії кохання — стеж за подіями і першим(-ою) дізнайся про дату ефіру.

Коли фінал Холостяка 2025

Черговий, дев’ятий, випуск Холостяк 14, який вийшов 12 грудня, відкрив нам імена трьох фіналісток: ними стали Анастасія Половинкіна, Надін Головчук та Ірина Пономаренко.

Саме ці дівчата пройшли через останні щирі побачення, де відкрили душу Тарасу. Попереду – півфінальний, десятий випуск, який вийде на екрани цього тижня і нарешті — фінал!

Фінал найкращого реаліті країни про кохання Холостяк 14 сезон запланований на п’ятницю, 26 грудня 2025.

Ми впевнені, що ти вже маєш своїх фавориток, але точно не буде зайвим дізнатися більше про дівчат.

Фінал Холостяк 14 сезон — хто з дівчат стане обраницею Тараса Цимбалюка

У попередньому випуску Ірина Пономаренко вирушила з Холостяком у рідний Хмельницький, і там теніс на бажання завершився ніжним поцілунком, а зустріч з батьками дівчини стала щирою та відвертою: вона зізналася, що їй бракує уваги матері та спілкування з батьком, який живе в окупованому Донецьку.

Ірі 26 років, вона родом із Донецька, зараз живе у Хмельницькому. Вона модель із філософським поглядом на життя. Каже, що вміє зберігати внутрішній баланс навіть у складних ситуаціях і бачить красу навколо. Її життєве кредо — не дозволяти невдачам збити себе з шляху.

Минулого тижня Надін Головчук разом із Холостяком пройшла через своєрідну терапію: разом вони розбивали посуд на території закинутого заводу, випускаючи всі емоції. А потім влаштували фотосесію. Її родина зустріла Тараса тепло, і в цей день Надін була неймовірно щира й відверта.

Надін, як і Ірині Пономаренко, 26 років, і вона також із Хмельницького — фотомодель і відеокріейторка. Вона говорить, що навчилася приймати себе, своє тіло і сексуальність, стала сильною та відкритою. Любить активний спосіб життя: біг, сквош, кікбоксинг і волейбол.

Ще на початку реаліті Надін сказала, що шукає чоловіка, з яким почуватиметься в безпеці, і прийшла на Холостяка, бо відчула — Тарас саме той, хто їй потрібен.

Анастасія Половинкіна в 9 епізоді реаліті запросила Тараса Цимбалюка на картинг у Києві, а її родина приїхала з Харкова. Спершу він познайомився з подругою Алісою, а потім із батьками та хрещеною Анастасії. Разом вони ліпили вареники за бабусиним рецептом.

Насті 30 років, вона із Києва, менеджерка у світі мілтек і військової амуніції, мріє просувати українських виробників на весь світ. Та за серйозною професією ховається дівчина з чудовим гумором і здатністю потрапляти в курйози — за кілька днів до кастингу на Холостяка вона вибила чотири зуби, вигулюючи собаку, і не розгубилася. У особистому житті Настя шукає друга й партнера, з ким можна бути на одній хвилі.

На церемонії троянд Тарас обрав саме цих трьох дівчат. Першу троянду він віддав Анастасії, друга дісталася Надін, а Ірину Тарас запросив першою познайомити з батьками та подарував їй каблучку — можливо, це символ того, що їхня історія тільки починається?…

Фінал вже зовсім близько – 26 грудня 2025 ми дізнаємося. з ким із дівчат б’ється в унісон серце найвідомішого Холостяка України Тараса Цимбалюка.

Джерело фото: СТБ.

