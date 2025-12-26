Холостяк 14 сезон 11 выпуск: момент, когда Тарас Цымбалюк сделает свой выбор

Кульминация этого сезона романтического шоу уже вот-вот наступит! Приближается вечер, когда решается всё.

В пятницу, 26 декабря, ровно в 19:00 на телеканале СТБ выйдет финальный эпизод Холостяка, и Тарас Цымбалюк примет решение, которое завершит его историю в этом проекте.

Холостяк 14: что будет в 11 выпуске от 26 декабря 2025

Последняя неделя проекта должна расставить все точки над “і”, поэтому ведущий Григорий Решетник предложит Насте Половинкиной, Надин Головчук и Ирине Пономаренко провести с Тарасом один общий день.

Девушки получат возможность самостоятельно решить, как именно провести это время, и это поставит героинь реалити перед непростым выбором.

Каждая должна определиться, что для неё лучше: самой придумать формат свидания или довериться судьбе и плыть по течению — согласиться на одну из тех идей, которые точно понравятся Тарасу.

Кто доверится интуиции и устроит свидание на свой вкус и риск. А кто — примет готовый распорядок дня? Каждый вариант будет иметь свои последствия — как для девушек, так и для самого Холостяка.

Читать по теме Когда финал Холостяка 2025: дата и кто из девушек завоюет сердце Тараса Цымбалюка Узнай, когда финал Холостяк 14 сезон, и кто из девушек может стать избранницей Тараса Цимбалюка.

В конце дня все участницы соберутся вместе, и именно тогда Тарас примет непростое решение — попрощаться с одной из них буквально за шаг до финала.

Не пропусти 11 выпуск 14 сезона Холостяка: смотри в пятницу в 19:00 на СТБ. Наконец ты узнаешь, кто станет избранницей Тараса Цымбалюка в 14 сезоне реалити.

Читайте также: кто покинул Холостяк в 10 выпуске 14 сезона — знакомство с родителями и откровенные разговоры.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!