Эвакуация из Сум: есть ли основания и что говорят власти

Россияне применяют всю силу, чтобы продвигаться дальше вглубь Украины. Пока сложная ситуация на всех отрезках фронта, в то же время растут опасения относительно ситуации безопасности в Сумах.

В частности, из-за постоянной угрозы жизни гражданского населения в результате обстрелов пограничья, 31 мая Сумская ОВА заявила об обязательной эвакуации из:

Воробьевка (Речковская сельская громада);

Штановка, Вороновка, Янченко (Белопольская городская громада);

Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянская городская громада);

Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская громада).

Есть ли основания для эвакуации из Сум, рассказываем дальше в материале.

Эвакуация из Сум: что известно

По сообщению главы Сумской ОВА Олега Григорова, ситуация на границе Сумской области напряжена, но под контролем Сил обороны и подразделений Вооруженных сил Украины.

— В последнее время в медиа и Telegram-каналах распространяются эмоциональные заявления разных людей относительно безопасности в области. Призываю ориентироваться только на официальные источники. Областные власти находятся в постоянной координации с военным командованием. Все решения принимаются своевременно и ответственно.

Оснований для эвакуации из Сум пока нет. Мы не недооцениваем угрозы. Но и не преувеличиваем, — заявил Григоров.

По его словам, эвакуация гражданского населения продолжается из приграничных районов, что систематически обстреливаются.

В настоящее время наиболее интенсивные боевые действия происходят в Юнаковской и Хотинской громадах.

Какая ситуация в Сумской области

По данным аналитиков DeepState, ситуация в Сумской области усугубляется. На карте видно, что россияне, по всей вероятности, оккупировали 189 км квадратных нашей территории в регионе.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что российские войска, вероятно, продвинулись к северо-востоку от Кондратовки, к югу от Алексеевки, к востоку от Яблоновки и к востоку от Локни.

Несмотря на продолжающуюся войну, мы и забыли о том, с чего начинали: тревожные чемоданы. Напоминаем тебе, что стоит положить в сумку на случай критической ситуации, в материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.