Эвакуация из Сум: есть ли основания и что говорят власти

Фото ГСЧС/Facebook Россияне применяют всю силу, чтобы продвигаться дальше вглубь Украины. Пока сложная ситуация на всех отрезках фронта, в то же время растут опасения относительно ситуации безопасности в Сумах. В частности, из-за постоянной угрозы жизни гражданского населения в результате обстрелов пограничья, 31 мая Сумская ОВА заявила об обязательной эвакуации из: Воробьевка (Речковская сельская громада); Штановка, Вороновка, Янченко (Белопольская городская громада); Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянская городская громада); Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская громада). Есть ли основания для эвакуации из Сум, рассказываем дальше в материале.Эвакуация из Сум: что известно По сообщению главы Сумской ОВА Олега Григорова, ситуация на границе Сумской области напряжена, но под контролем Сил обороны и подразделений Вооруженных сил Украины. — В последнее время в медиа и Telegram-каналах распространяются эмоциональные заявления разных людей относительно безопасности в области. Призываю ориентироваться только на официальные источники. Областные власти находятся в постоянной координации с военным командованием. Все решения принимаются своевременно и ответственно. Оснований для эвакуации из Сум пока нет. Мы не недооцениваем угрозы. Но и не преувеличиваем, — заявил Григоров. По его словам, эвакуация гражданского населения продолжается из приграничных районов, что систематически обстреливаются. В настоящее время наиболее интенсивные боевые действия происходят в Юнаковской и Хотинской громадах. Читать по теме Фронт. Головне: оккупация в Сумской области и оживление на Запорожском направлении — новости этой недели Где самая сложная ситуация для ВСУ? Читай о главных событиях фронта за эту неделю. Какая ситуация в Сумской области По данным аналитиков DeepState, ситуация в Сумской области усугубляется. На карте видно, что россияне, по всей вероятности, оккупировали 189 км квадратных нашей территории в регионе. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что российские войска, вероятно, продвинулись к северо-востоку от Кондратовки, к югу от Алексеевки, к востоку от Яблоновки и к востоку от Локни. Несмотря на продолжающуюся войну, мы и забыли о том, с чего начинали: тревожные чемоданы. Напоминаем тебе, что стоит положить в сумку на случай критической ситуации, в материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Cумы, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter