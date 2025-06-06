Для тебя Война в Украине

Фронт. Головне: оккупация в Сумской области и оживление на Запорожском направлении — новости этой недели

Виктория Мельник, журналист сайта 06 июня 2025, 18:00
новости с фронта
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