Фронт. Головне: оккупация в Сумской области и оживление на Запорожском направлении — новости этой недели

Фронт горит от количества атак. Россияне продвигаются в Сумской области, а также запугивают украинцев “ответом” на операцию СБУ Паутина, которая уничтожила немало самолетов стратавиации РФ.

Мы продолжаем цикл материалов Фронт. Головне и публикуем краткий дайджест событий на фронте, которые случились в течение недели 2-6 июня 2025 года.

Самые горячие участки

Сумская область

На этой неделе россияне начали свою летнюю наступательную кампанию. К сожалению, у россиян есть продвижение в Сумской области. В частности это видно на картах DeepState и Генштаба.

4 июня аналитики проекта DeepState сообщили, что врагу будто бы удалось занять Андреевку и Водолаги и закрепиться в этих селах. Генштаб информации не комментировал.

Критической остается ситуация из-за стремительного выхода противника на дистанцию ​​в 20-25 километров, с которой они смогут работать по Сумам FPV-дронами на оптоволокне. Подобные попытки уже были, — отметили аналитики.

В эфире Суспільне.Студія соучредитель аналитического проекта DeepState Руслан Микула отметил, что россияне в течение последних дней активно продвигаются в населенных пунктах Кондратовка, Андреевка, Алексеевка, Яблоновка, Локня и Садки.

В частности, у последнего россияне пытаются пересечь государственную границу Украины.

— Их цель — выйти на Хотинь и Юнаковку и использовать дальше эти довольно большие населенные пункты как логистические хабы. Сейчас противник производит зачистку Кондратовки и населенный пункт почти полностью перешел под его контроль. Такая же ситуация в Алексеевке и Локне, где противник постепенно вытесняет Силы обороны, — добавил Руслан Микула.

Также Суспільне общалось с председателем Хотинского общества Николаем Торяником. По его словам, ситуация как в Хотине, так и в других селах громады очень сложная. Основной проблемой является применение российскими войсками FPV-дронов.

Аналитики Института изучения войны (ISW) также отмечали в своем отчете за 2 июня 2025, что россияне усилили свои атаки в попытках захватить город.

Однако, по мнению аналитиков, российские войска не смогут захватить Сумы в краткосрочной и среднесрочной перспективе, поскольку с июля 2022 года они не захватывали ни одного украинского города с довоенным населением более 100 тыс. жителей.

Константиновка, Сумская область

Аналитики подробно обращают внимание на населенные пункты, которые будто бы оккупировала Россия. Это касается, в частности, Константиновки, а также в окружении, вероятно, находятся Кондратовка, Водологи, Алексеевка.

— В Кондратовке фиксируется российская пехота, ее пытаются уничтожать, но количественное преимущество сказывается, поэтому удержать село трудно. В Алексеевке остановили врага на северных окраинах, но так же применяется тактика постоянного “раша” со стороны врага, там идут тяжелые бои.

Одновременно с этим противник подбирается с разных сторон к Яблоновке и пытается залетать в Юнаковку, — добавили аналитики DeepState.

Малиновка, Запорожская область

5 июня россияне начали свое наступление и на Малиновку в Запорожской области. Долгое время этот отрезок фронта был относительно спокоен по сравнению с другими.

— За первые сутки враг вклинился в серую зону и проник в лесополосы восточнее села. Некоторые россияне двигались прямо посреди поля в надежде заскочить Силы Обороны врасплох. По словам бойцов Сил Обороны, интересным фактом является то, что техника почти не фиксируется, только баги, — сообщили в DeepState.

Главком ВСУ Александр Сырский также сообщал об активизации вражеской армии на Запорожском направлении.

Федоровка и Комар, Донецкая область

Как отметили аналитики DeepState, россияне пробили оборону восточнее Днепроэнергии и наступают в сторону Комара и Федоровки.

— Федоровку противник равняет с землей многочисленными обстрелами и оказывает давление пехотой, которая преобладает в нашем количестве, — сообщили аналитики.

Новопавловское направление

На Новопавловском направлении фронт двигается в сторону Днепра. В течение всей недели Генштаб сообщал об увеличении атак на этом отрезке фронта.

Офицер 148 отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВСУ с позывным Варан рассказал, что целью оккупантов является не просто “выровнять” линию фронта, а продвинуться как можно ближе к Днепру.

По словам военного, тактика противника остается неизменной: в небе очень много разведывательных беспилотников, корректирующих артиллерию. Во время работы враг пытается продвигаться малыми пехотными группами.

Бронетехника в этом направлении почти не видна. А активно используется легкая техника, в частности мотоциклы и баги.

— Погодные условия сейчас способствуют их использованию, потому что стоит солнечная погода с большой дистанцией видимости. Враг продолжает держать достаточно существенный темп, что свидетельствует о наличии большого человеческого ресурса. Также активно привлекается ударная беспилотная авиация, включая FPV-дроны, и растет тенденция использования FPV на оптоволокне.

Первая задача врага — выровнять линию фронта, которая сейчас волнообразна. Они выравнивают ее в районе населённого пункта Богатырь.

Это может свидетельствовать о дальнейшем продвижении за пределы административной границы Днепропетровской области. Соответственно наша тактика заключается в максимальной подготовке к их дальнейшему продвижению в направлении Днепра, — отметил Варан.

Тактика врага и особые события

Мотоциклы на Торецком направлении

Россияне пытались совершить мотопехотный штурм в направлении населенного пункта Щербиновка. Но ВСУ уничтожили 15 мотоциклов вместе с оккупантами. Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал спикер ОТУ Луганск подполковник Дмитрий Запорожец.

— Враг совершил мотопехотный штурм с применением мотоциклов в направлении населенного пункта Щербиновка. И 15 мотоциклов вместе с личным составом были уничтожены 12-й бригадой НГУ Азов, а также приданными подразделениями, — сообщил он.

Зачистка опорного пункта в Курской области

Штурмовики 225 уничтожили важный опорный пункт оккупантов на Курском направлении. Как видно на кадрах видео, ВСУ забросали укрепление гранатами, взрывчаткой, даже ТМ-ками и взяли позицию под контроль.

Оккупация наибольшей площади территории

По данным аналитиков DeepState, в мае враг оккупировал 449 кв. км украинской территории, что является самым плохим показателем в 2025 году.

Больше всего территории оккупировано в районе прорыва врага на трассе Покровск-Константиновка, примерно 200 кв. км. Также это наступательная операция россиян на Сумском направлении, где по состоянию на конец месяца было потеряно не менее 110 кв. км. На эти два участка приходится 70% всех потерь территорий, говорится в сообщении.

— Кроме того, заметны продвижения у врага были в районе Богатыря и у границы с Днепропетровской областью. На Лиманском отрезке враг несколько приостановился, но к концу месяца ситуация в районе Карповки начала ухудшаться и бои там продолжаются, — добавили аналитики.

Удары по объектам на территории России

Операция Паутина

Конечно, здесь мы не можем не упомянуть операцию СБУ под названием Паутина.

Больше о сумме ущерба мы писали в другом материале.

Поражён Искандер

5 июня подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими составляющими сил обороны, нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ.

Одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две — с большой вероятностью получили повреждения, отметили в Генштабе.

Потери России в войне против Украины

Общее количество атак на фронте

Вместе с тем Украина запускает совместное с европейскими партнерами производство оружия. Что об этом известно, мы рассказывали в другом материале.

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