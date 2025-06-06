Для тебя Война в Украине

Луцк, Тернополь, Киев: массированная атака на Украину и последствия (ОБНОВЛЕНО)

Виктория Мельник, журналист сайта 06 июня 2025, 17:10
луцьк

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь