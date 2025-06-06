Луцк, Тернополь, Киев: массированная атака на Украину и последствия (ОБНОВЛЕНО)

Ночь на 6 июня для украинцев была неспокойной. Накануне оккупанты специально нагнетали относительно возможного применения их баллистической ракеты, а ночью нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине. В частности, пострадали города на Западе.

Что известно об атаке на Луцк, Тернополь, Киев и другие города Украины, рассказываем в сборном материале.

Луцк: ракетная атака на город 6 июня

Около 2:40 ночи городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил о первых взрывах в городе. Известно, что город атаковали дронами и ракетами.

Около 5:13 в городе все еще работало ПВО.

Обновлено 15:20. По состоянию на эту минуту известно об одном погибшем от вражеского удара, молодом парне, которого спасатели нашли под завалами многоэтажного дома.

— На данный момент имеем повреждение кровли одного из многоквартирных домов, много выбитых окон в многоквартирных домах, повреждены коммерческие объекты и частные автомобили.

Взрывы в Тернополе

В Тернополе серия взрывов продолжалась пять минут, сообщали корреспонденты Суспільного. Также в городе виднеется дым.

Идет атака на город. Закройте окна! Оставайтесь в укрытии до отбоя! – отметил городской голова Сергей Надал.

Местные также сообщали о перебоях электроснабжения.

— В результате атаки врага в Тернополе есть попадание в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы. Плотно закройте окна.

Часть Тернополя без электроэнергии. Давление воды по городу понижено из-за перебоев с электричеством. Возможно отсутствие напора на верхних этажах. Ведутся восстановительные работы. Дополнительную информацию сообщу впоследствии, — заявил он.

Впоследствии стало известно, что специфический звук низкой частоты (гул), слышимый в одном из районов Тернополя, является звуком выгорания газа из баллонов, которые были на промышленном производстве, куда ударил враг.

Выгорание сопровождается специфическим звуком, потому что газ в баллонах находится под давлением. Спасатели на месте, — добавил Надал.

Во время ликвидации последствий атаки пострадали пять спасателей.

Взрывы также звучали во Львовской области, но благодаря работе ПВО ничего на общину не прилетело. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

— Благодаря силам ПВО ни один вражеский объект этой долгой ночью не попал на территорию львовской громады, — написал он.

Взрывы в Киеве

Взрывы раздавались и в столице. В частности, вражеские дроны один за другим пытались прорваться в столицу по нескольким направлениям. В воздушном пространстве области также фиксировались ракеты.

Виталий Кличко сообщил о четырех погибших в столице. На нескольких локациях продолжаются поисково-спасательные работы.

Известно, что погибли три спасателя ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 спасателей ранены, среди них тяжелые случаи — врачи борются за их жизнь, — сообщил глава МВД Игорь Клименко.

В общей сложности пострадали 23 человека, среди которых 14 спасателей и один ребенок.

Луцк, Тернополь, Киев: массированная атака на Украину и последствия (ОБНОВЛЕНО) / 11 Фотографий

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил о последствиях для столицы:

в Дарницком районе в результате атаки повреждены два автомобиля;

повреждены пути метро между станциями Дарница и Левобережная. Возгорания и пострадавших нет;

в Голосеевском районе в результате вражеской атаки повреждения на территории рядом с АЗС;

в Шевченковском районе пожар в зоне нежилой застройки.

Сейчас есть подтверждение о трех пострадавших мужчинах в результате российской атаки — в Голосеевском и Соломенском районе, — написал Ткаченко.

Накануне Россия ударила по зданию ОВА в Херсоне: что об этом известно читай по ссылке.

Главное фото: Екатерина Курбанова

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