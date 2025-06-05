КАБом по Херсонской ОВА: повреждено здание, есть пострадавшие

Утром 5 июня армия РФ нанесла авиационный удар по Херсону. Пострадал 74-летний и 68-летний мужчины, оба получили взрывную травму. В центре города частично разрушено здание Херсонской ОВД.
Удар по Херсону: есть разрушение зданий горсовета и ОВА
Начальник ОВА Александр Прокудин отметил, что четыре российских КАБа прилетели по городу всего за 15 минут. Из-за ударов еще больших разрушений потерпело здание Херсонской ОВА, которое россияне неоднократно атаковали до этого.
Кроме того, разрушен подъезд многоэтажки, в окрестных домах выбило окна и иссечено фасады. На месте развернут оперативный штаб помощи пострадавшим.
Также спасатели деблокировали из подвального помещения четырех человек.
К тому же, в городе повреждено здание горсовета. В кабинетах выбиты окна, заявили в Херсонской МВА.
Также мы рассказывали, что ООН признала факт “охоты” россиян на жителей Херсона с помощью дронов.
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