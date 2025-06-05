Утром 5 июня армия РФ нанесла авиационный удар по Херсону. Пострадал 74-летний и 68-летний мужчины, оба получили взрывную травму. В центре города частично разрушено здание Херсонской ОВД.

Удар по Херсону: есть разрушение зданий горсовета и ОВА

Начальник ОВА Александр Прокудин отметил, что четыре российских КАБа прилетели по городу всего за 15 минут. Из-за ударов еще больших разрушений потерпело здание Херсонской ОВА, которое россияне неоднократно атаковали до этого.

Кроме того, разрушен подъезд многоэтажки, в окрестных домах выбило окна и иссечено фасады. На месте развернут оперативный штаб помощи пострадавшим.

Также спасатели деблокировали из подвального помещения четырех человек.

К тому же, в городе повреждено здание горсовета. В кабинетах выбиты окна, заявили в Херсонской МВА.

КАБом по Херсонской ОВА: повреждено здание, есть пострадавшие / 4 Фотографии

Также мы рассказывали, что ООН признала факт “охоты” россиян на жителей Херсона с помощью дронов.

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