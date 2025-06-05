Для тебя Война в Украине

КАБом по Херсонской ОВА: повреждено здание, есть пострадавшие

Ирина Танасийчук, журналист сайта 05 июня 2025, 10:00 1 мин.
Фото к: Херсон под атакой КАБов: частично разрушено здание ОВА

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