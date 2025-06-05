Зранку 5 червня армія РФ завдала авіаційного удару по Херсону. Постраждав 74-річний та 68-річний чоловіки, обидва дістали вибухову травму. У центрі міста частково зруйнована будівля Херсонської ОВА.

Удар по Херсону: є руйнування будівель міськради та ОВА

Начальник ОВА Олександр Прокудін зазначив, чотири російські КАБи прилетіли по місту всього за 15 хвилин. Через удари ще більших руйнувань зазнала будівля Херсонської ОВА, яку росіяни неодноразово атакували до цього.

Окрім цього, зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, у навколишніх будинках вибило вікна й посічені фасади. На місці розгорнуто оперативний штаб допомоги постраждалим.

Також рятувальники деблокували з підвального приміщення чотирьох людей.

До того ж у місті пошкоджена будівля міськради. У кабінетах вибиті вікна, заявили у Херсонській МВА.

КАБом по Херсонській ОВА: пошкоджено будівлю, є постраждалі / 4 Фотографії

Також ми розповідали, що ООН визнала факт “полювання” росіян на жителів Херсона за допомогою дронів.

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