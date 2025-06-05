Для тебе Війна в Україні

КАБом по Херсонській ОВА: пошкоджено будівлю, є постраждалі

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 05 Червня 2025, 10:00
КАБом по Херсонській ОВА: пошкоджено будівлю, є постраждалі

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