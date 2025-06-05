Ворог атакував Прилуки на Чернігівщині ударними дронами типу Герань. Внаслідок атаки постраждали будинки в житловій забудові, повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. Є загиблі та поранені.

РФ атакувала Прилуки: наслідки від прильотів

Відомо про пʼятьох загиблих: з них дві жінки й дитина віком 1 рік та 4 місяці. Їх знайшли під завалами.

Головне управління Національної поліції Чернігівщини повідомило, що серед загиблих — 46-річна прилучанка, її дочка 1998 року народження та онук 2024 року народження.

Ще шестеро осіб дістали поранення різного ступеня важкості, їх доправили до місцевих лікарень, надається вся необхідна допомога.

Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих влучань.

Загинув 1-річний малюк: прильот в Прилуках на Чернігівщині — наслідки атаки / 2 Фотографії

Унаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Два житлові будинки знищено, також зруйновані два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.

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