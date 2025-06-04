Наймолодшому було 23 дні… Скільки немовлят загинуло за час повномасштабної війни

У День пам’яті дітей, що загинули внаслідок російської агресії, Офіс Генерального прокурора розповів, скільки немовлят вбила Росія з 2022 року. Точну цифру в ефірі телемарафону повідомила начальниця відділу Департаменту захисту інтересів дітей Яна Томіліна.

Немовлята, яких вбила Росія: яка їхня кількість за час війни

За увесь час російської агресії, а саме з 2022 року, під час ворожих обстрілів загинуло близько 30 українських малюків, яким ще не виповнилось одного року.

Загалом від початку вторгнення постраждали 2602 дитини, з них 631 загинула.

— Найменшій дитині, яка загинула під час повномасштабного вторгнення було 23 дні. Це хлопчик. Це відбулось у Маріуполі. Якщо проаналізувати всіх дітей, які загинули, то близько 30 дітей — це діти, які навіть не досягли одного року.

Нагадаємо, що 4 червня офіційно проголошено Днем вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Цей день встановлений постановою Верховної Ради у 2021 році, аби вшанувати дітей, життя яких закінчила війна.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що цих дітей убила Росія своєю війною.

— Хлопчики та дівчатка, чиї життя обірвалися через російські удари та обстріли, через бойові дії, яких Україна не хотіла жодної секунди, але від яких захищається вже протягом років.

Нині Україні невідома точна кількість загиблих, адже поки немає доступу до тимчасово окупованих територій.

— Це ще доведеться встановити, скільки вбитих Росією дорослих і дітей поховані в масових могилах біля Маріуполя та інших знищених росіянами наших міст і сіл.

Зеленський наголосив, що світ не має забувати й пробачати Росії цей злочин, а в пам’ять про кожну вбиту дитину має бути реальна солідарність світу.

— Заради того, щоб Росія відповідала за скоєне та була змушена повернути Україні й українцям украдений мир.

До Дня пам’яті президент поширив відео з маленькими жертвами російських ударів по цивільних.

Разом з першою леді Оленою Зеленською він також відвідав урочисті заходи для вшанування загиблих.

За кожним іменем — життя, яке ніколи не буде прожитим. Вікна зібрали історії дітей, яких вбила Росія.

