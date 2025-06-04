Самому младшему было 23 дня… Сколько младенцев погибло за время полномасштабной войны

В День памяти детей, погибших в результате российской агрессии, Офис Генерального прокурора рассказал, сколько младенцев убила Россия с 2022 года. Точную цифру в эфире телемарафона сообщила начальница отдела Департамента защиты интересов детей Яна Томилина.

Младенцы, которых убила Россия: какое их количество за время войны

За все время российской агрессии, а именно с 2022 года, во время вражеских обстрелов погибли около 30 украинских малышей, которым еще не исполнилось один год.

Всего с начала вторжения пострадали 2602 ребенка, из них 631 погиб.

— Самому младшему ребенку, который погиб во время полномасштабного вторжения, было 23 дня. Это мальчик. Это произошло в Мариуполе. Если проанализировать всех погибших детей, то около 30 детей — это дети, которые даже не достигли одного года.

Напомним, что 4 июня официально провозглашен Днем памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Этот день установлен постановлением Верховной Рады в 2021 году, чтобы почтить детей, жизнь которых окончила война.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что этих детей убила Россия своей войной.

— Мальчики и девочки, чьи жизни оборвались из-за российских ударов и обстрелов, из-за боевых действий, которых Украина не хотела ни секунды, но от которых защищается уже в течение лет.

В настоящее время Украине неизвестно точное количество погибших, ведь пока нет доступа к временно оккупированным территориям.

— Это еще предстоит установить, сколько убитых Россией взрослых и детей похоронены в массовых могилах возле Мариуполя и других уничтоженных россиянами наших городов и сел.

Зеленский подчеркнул, что мир не должен забывать и прощать Россию это преступление, а в память о каждом убитом ребенке должна быть реальная солидарность мира.

— Ради того, чтобы Россия отвечала за содеянное и вынуждена была вернуть Украине и украинцам украденный мир.

Ко Дню памяти президент распространил видео с маленькими жертвами российских ударов по гражданским.

Вместе с первой леди Еленой Зеленской он также посетил торжественные мероприятия по оказанию почестей погибшим.

За каждым именем — жизнь, которая никогда не будет прожита. Вікна собрали истории детей, убитых Россией.

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