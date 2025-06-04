Для тебя Война в Украине

Самому младшему было 23 дня… Сколько младенцев погибло за время полномасштабной войны

Ирина Танасийчук, журналист сайта 04 июня 2025, 16:00
Самому младшему было 23 дня… Сколько младенцев погибло за время полномасштабной войны
Фото ГСЧС/Facebook

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