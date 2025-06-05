Враг атаковал Прилуки в Черниговской области ударными дронами типа Герань. В результате атаки пострадали дома в жилой застройке, сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Есть погибшие и раненые. РФ атаковала Прилуки: последствия прилетов Известно о пяти погибших: из них две женщины и ребенок возрастом 1 год и 4 месяца. Их обнаружили под завалами. Главное управление Национальной полиции Черниговской области сообщило, что среди погибших — 46-летняя жительница Прилук, ее дочь 1998 года рождения и внук 2024 года.Глава МВД Игорь Клименко добавил, что беспилотник попал в здание начальника местной пожарной части. Именно его семья погибла в эту ночь, а именно жена, дочь и внук. — Спасатель этой страшной ночи вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага. Атаку уже прокомментировал президент Владимир Зеленский: — Один из спасателей прибыл ликвидировать последствия прямо в свой дом: оказалось, что именно в его дом попал Шахед. К сожалению, погибли жена, дочь и его годовалый внук. И это уже 632-й ребенок за время полномасштабной войны. Еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести, их доставили в местные больницы, предоставляется вся необходимая помощь. Полицейские, спасатели и другие экстренные службы работают на местах вражеских попаданий. Погиб 1-летний малыш: прилет в Прилуках Черниговской области — последствия атаки / 2 Фотографии Читать по теме Прилет по центру Сум: россияне обстреляли город — ранены дети, есть погибшие (Обновлено) Известно о первых погибших, пострадавшим оказывается помощь. В результате попаданий возникли масштабные пожары в жилом секторе. Два жилых дома уничтожены, также разрушены два гаража, одно хозяйственное сооружение и автомобиль. Россия продолжает убивать украинских детей. Мы рассказывали, сколько младенцев погибло после вторжения из-за агрессии врага. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Чернигов Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter