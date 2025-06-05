Враг атаковал Прилуки в Черниговской области ударными дронами типа Герань. В результате атаки пострадали дома в жилой застройке, сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Есть погибшие и раненые.

РФ атаковала Прилуки: последствия прилетов

Известно о пяти погибших: из них две женщины и ребенок возрастом 1 год и 4 месяца. Их обнаружили под завалами.

Главное управление Национальной полиции Черниговской области сообщило, что среди погибших — 46-летняя жительница Прилук, ее дочь 1998 года рождения и внук 2024 года.

Глава МВД Игорь Клименко добавил, что беспилотник попал в здание начальника местной пожарной части. Именно его семья погибла в эту ночь, а именно жена, дочь и внук.

— Спасатель этой страшной ночи вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага.

Атаку уже прокомментировал президент Владимир Зеленский:

— Один из спасателей прибыл ликвидировать последствия прямо в свой дом: оказалось, что именно в его дом попал Шахед. К сожалению, погибли жена, дочь и его годовалый внук. И это уже 632-й ребенок за время полномасштабной войны.

Еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести, их доставили в местные больницы, предоставляется вся необходимая помощь.

Полицейские, спасатели и другие экстренные службы работают на местах вражеских попаданий.

Погиб 1-летний малыш: прилет в Прилуках Черниговской области — последствия атаки / 2 Фотографии

В результате попаданий возникли масштабные пожары в жилом секторе. Два жилых дома уничтожены, также разрушены два гаража, одно хозяйственное сооружение и автомобиль.

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