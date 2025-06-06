Луцьк, Тернопіль, Київ: масована атака на Україну та наслідки

Ніч на 6 червня для українців була неспокійною. Напередодні окупанти спеціально нагнітали щодо можливого застосування їхньої балістичної ракети, а вночі завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Зокрема, постраждали міста на Заході країни. Що відомо про атаку на Луцьк, Тернопіль, Київ та інші міста України, розповідаємо далі у збірному матеріалі. Луцьк: ракетна атака на місто 6 червня Близько 2:40 ночі міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив про перші вибухи у місті. Відомо, що місто атакували дронами та ракетами.Близько 4:50 у місті все ще працювало ППО. — Станом на цю хвилину маємо пошкоджену покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон в багатоквартирних будинках, пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі. Є постраждалі. Інформація по кількості уточнюється. Наразі інформації по загиблих немає. Вибухи у Тернополі У Тернополі серія вибухів тривала протягом пʼяти хвилин, повідомляли кореспонденти Суспільного. Також у місті видніється дим. Триває атака на місто. Зачиніть вікна! Залишайтеся в укритті до відбою! — зазначив міський голова Сергій Надал. Місцеві також повідомляли про перебої електропостачання. — У наслідок атаки ворога у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. На місці працюють відповідні служби. Щільно зачиніть вікна. Частина Тернополя без електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах. Ведуться відновлювальні роботи. Додаткову інформацію повідомлю згодом, — повідомив він. Вибухи також лунали у Львівській області, але завдяки роботі ППО, нічого на громаду не прилетіло. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. — Дякуючи силам ППО жоден ворожий обʼєкт цієї довгої ночі не потрапив на територію львівської громади, — написав він. Читати на тему Всюди нишпорять російські Zala: воїни 118-ї ОМБр про збиття і потреби бригади Як можна допомогти воїнам? Розповідаємо в матеріалі. Вибухи в Києві Вибухи лунали й у столиці. Зокрема, ворожі дрони один за одним намагалися прорватися до столиці з кількох напрямків. У повітряному просторі області також фіксувалися ракети. Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про наслідки для столиці: у Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджено два автомобілі; пошкоджені колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна. Загоряння та потерпілих немає; у Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки пошкодження на території поруч з АЗС; у Шевченківському районі пожежа в зоні нежитлової забудови. Наразі маємо підтвердження про трьох постраждалих чоловіків внаслідок російської атаки — у Голосіївському та Соломʼянському районі, — написав Ткаченко. Напередодні Росія вдарила по будівлі ОВА у Херсоні: що про це відомо, читай за посиланням. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Київ, Луцьк, Тернопіль, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter