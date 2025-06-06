Луцьк, Тернопіль, Київ: масована атака на Україну та наслідки

Ніч на 6 червня для українців була неспокійною. Напередодні окупанти спеціально нагнітали щодо можливого застосування їхньої балістичної ракети, а вночі завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Зокрема, постраждали міста на Заході країни.

Що відомо про атаку на Луцьк, Тернопіль, Київ та інші міста України, розповідаємо далі у збірному матеріалі.

Луцьк: ракетна атака на місто 6 червня

Близько 2:40 ночі міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив про перші вибухи у місті. Відомо, що місто атакували дронами та ракетами.

Близько 4:50 у місті все ще працювало ППО.

— Станом на цю хвилину маємо пошкоджену покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон в багатоквартирних будинках, пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі.

Є постраждалі. Інформація по кількості уточнюється. Наразі інформації по загиблих немає.

Вибухи у Тернополі

У Тернополі серія вибухів тривала протягом пʼяти хвилин, повідомляли кореспонденти Суспільного. Також у місті видніється дим.

Триває атака на місто. Зачиніть вікна! Залишайтеся в укритті до відбою! — зазначив міський голова Сергій Надал.

Місцеві також повідомляли про перебої електропостачання.

— У наслідок атаки ворога у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. На місці працюють відповідні служби. Щільно зачиніть вікна.

Частина Тернополя без електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах. Ведуться відновлювальні роботи. Додаткову інформацію повідомлю згодом, — повідомив він.

Вибухи також лунали у Львівській області, але завдяки роботі ППО, нічого на громаду не прилетіло. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

— Дякуючи силам ППО жоден ворожий обʼєкт цієї довгої ночі не потрапив на територію львівської громади, — написав він.

Вибухи в Києві

Вибухи лунали й у столиці. Зокрема, ворожі дрони один за одним намагалися прорватися до столиці з кількох напрямків. У повітряному просторі області також фіксувалися ракети.

Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про наслідки для столиці:

у Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджено два автомобілі;

пошкоджені колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна. Загоряння та потерпілих немає;

у Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки пошкодження на території поруч з АЗС;

у Шевченківському районі пожежа в зоні нежитлової забудови.

Наразі маємо підтвердження про трьох постраждалих чоловіків внаслідок російської атаки — у Голосіївському та Соломʼянському районі, — написав Ткаченко.

Напередодні Росія вдарила по будівлі ОВА у Херсоні: що про це відомо, читай за посиланням.

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