Фронт. Головне: окупація на Сумщині та пожвавлення на Запорізькому напрямку — новини цього тижня

Фронт горить від кількості атак. Росіяни просуваються у Сумській області, а також залякують українців “відповіддю” на операцію СБУ Павутина, яка знищила чимало літаків стратавіації РФ.

Ми продовжуємо цикл матеріалів Фронт. Головне і публікуємо короткий дайджест подій на фронті, які трапилися протягом тижня 2-6 червня 2025.

Найгарячіші ділянки

Сумська область

Цього тижня росіяни почали свою літню наступальну кампанію. На жаль, росіяни мають просування у Сумській області. Зокрема, це видно на картах DeepState та Генштабу.

4 червня аналітики проекту DeepState повідомили, що ворогу нібито вдалося зайняти Андріївку та Водолаги й закріпитися в цих селах. Генштаб інформації не коментував.

Критичною залишається ситуація через стрімкий вихід противника на дистанцію у 20-25 кілометрів, з якої вони зможуть працювати по Сумах FPV-дронами на оптоволокні. Подібні спроби вже були, — зазначили аналітики.

В ефірі Суспільне.Студія співзасновник аналітичного проекту DeepState Руслан Микула зазначив, що росіяни протягом останніх днів активно просуваються у населених пунктах Кіндратівка, Андріївка, Олексіївка, Яблунівка, Локня та Садки.

Зокрема, біля останнього росіяни намагаються перетнути державний кордон України.

— Їхня мета — вийти на Хотінь та Юнаківку і використовувати далі ці доволі великі населені пункти як логістичні хаби. Зараз противник проводить зачистку Кіндратівки й населений пункт майже повністю перейшов під його контроль. Така сама ситуація в Олексіївці й Локні, де противник поступово витісняє Сили оборони, — додав Руслан Микула.

Також Суспільне спілкувалося з головою Хотінської громади Миколою Торяником. За його словами, ситуація, як у Хотіні, так і в інших селах громади, дуже складна. Основною проблемою є застосування російськими військами FPV-дронів.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також зазначали у своєму звіті за 2 червня 2025, що росіяни посилили свої атаки у спробах захопити місто.

Однак, на думку аналітиків, російські війська не зможуть захопити Суми в коротко- та середньостроковій перспективі, оскільки з липня 2022 року вони не захоплювали жодного українського міста з довоєнним населенням понад 100 тис. жителів.

Костянтинівка, Сумська область

Аналітики детально звертають увагу на населені пункти, які начеб-то окупувала Росія. Це стосується, зокрема, Костянтинівки, а також в оточенні ймовірно перебувають Кіндратівка, Водолаги, Олексіївка.

— В Кіндратівці фіксується російська піхота, її намагаються знищувати, але кількісна перевага дається взнаки, тож втримати село важко. В Олексіївці зупинили ворога на північних околицях, але так само застосовується тактика постійного “рашу” з боку ворога, тож там йдуть важкі бої.

Одночасно з цим, противник підбирається з різних сторін до Яблунівки й пробує залітати в Юнаківку, — додали аналітики DeepState.

Малинівка, Запорізька область

5 червня росіяни почали свій наступ і на Малинівку, що у Запорізькій області. Тривалий час цей відтинок фронту був відносно спокійним у порівнянні з іншими.

— За першу добу ворог вклинився у сіру зону та просочився у лісосмуги східніше села. Деякі росіяни рухалися прямо посеред поля в надії заскочити Сили Оборони зненацька. Зі слів бійців Сил Оборони цікавим фактом є те, що техніка майже не фіксується, тільки багі, — повідомили у DeepState.

Головком ЗСУ Олександр Сирський також повідомляв про активізацію ворожої армії на Запорізькому напрямку.

Федорівка та Комар, Донецька область

Як зазначили аналітики DeepState, росіяни пробили оборону східніше Дніпроенергії та наступають у сторону Комара та Федорівки.

— Федорівку противник рівняє з землею численними обстрілами та здійснює тиск піхотою, яка переважає в кількості нашу, — повідомили аналітики.

Новопавлівський напрямок

На Новопавлівському напрямку фронт рухається у сторону Дніпра. Протягом усього тижня Генштаб повідомляв про збільшення атак на цьому відтинку фронту.

Офіцер 148 окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ ЗСУ на псевдо Варан розповів, що на меті окупантів не просто “вирівняти” лінію фронту, а просунутися якомога ближче до Дніпра.

За словами військового, тактика противника залишається незмінною: у небі дуже багато розвідувальних безпілотників, які коригують артилерію. Під час її роботи ворог намагається просуватися малими піхотними групами.

Бронетехніки на цьому напрямку майже не видно. Натомість активно використовується легка техніка, зокрема мотоцикли та багі.

— Погодні умови зараз сприяють їхньому використанню, оскільки стоїть сонячна погода з великою дистанцією видимості. Ворог продовжує тримати досить суттєвий темп, що свідчить про наявність великого людського ресурсу. Також активно залучається ударна безпілотна авіація, включно з FPV-дронами, і зростає тенденція використання FPV на оптоволокні.

Перше завдання ворога — вирівняти лінію фронту, яка зараз є хвилеподібною. Вони вирівнюють її в районі населеного пункту Богатир. Це може свідчити про подальше просування за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області. Відповідно, наша тактика полягає в максимальній підготовці до їхнього подальшого просування в напрямку Дніпра, — зазначив Варан. Читати на тему Луцьк, Тернопіль, Київ: масована атака на Україну та наслідки (ОНОВЛЕНО) Що відомо про масовану атаку: читай у матеріалі.

Тактика ворога та особливі події

Мотоцикли на Торецькому напрямку

Росіяни намагалися здійснити мотопіхотний штурм у напрямку населеного пункту Щербинівка. Але ЗСУ знищили 15 мотоциклів разом з окупантами. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник ОТУ Луганськ підполковник Дмитро Запорожець.

— Ворог здійснив мотопіхотний штурм із застосуванням мотоциклів у напрямку населеного пункту Щербинівка. І 15 мотоциклів разом з особовим складом були знищені 12-ю бригадою НГУ Азов, а також приданими підрозділами, — повідомив він.

Зачистка опорного пункту у Курській області

Штурмовики 225 знищили важливий опорний пункт окупантів на Курському напрямку. Як видно на кадрах з відео, ЗСУ закидали укріплення гранатами, вибухівкою, навіть ТМ-ками й взяли позицію під контроль.

Окупація найбільшої площі території

За даними аналітиків DeepState, у травні ворог окупував 449 кв. км української території, що є найгіршим показником у 2025 році.

Найбільше території окуповано в районі прориву ворога на трасі Покровськ-Костянтинівка, приблизно 200 кв. км. Також це наступальна операція росіян на Сумщині, де станом на кінець місяця було втрачено щонайменше 110 кв. км. На ці дві ділянки припадає 70% всіх втрат територій, йдеться у повідомленні.

— Крім того, помітні просування у ворога були в районі Багатиря та біля кордону з Дніпропетровщиною. На Лиманському відтинку ворог дещо призупинився, але під кінець місяця ситуація в районі Карпівки почала погіршуватися і бої там продовжуються, — додали аналітики.

Удари по об’єктах на території Росії

Операція Павутина

Звісно, тут ми не можемо не згадати операцію СБУ під назвою Павутина.

Більше про суму збитків ми писали в іншому матеріалі.

Уражено Іскандер

5 червня підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ.

Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві — з великою ймовірністю зазнали пошкоджень, зазначили у Генштабі.

Втрати Росії у війні проти України

Загальна кількість атак на фронті

Разом з тим, Україна запускає спільне з європейськими партнерами виробництво зброї. Що про це відомо, ми розповідали в іншому матеріалі.

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