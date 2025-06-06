Для тебе Війна в Україні

Фронт. Головне: окупація на Сумщині та пожвавлення на Запорізькому напрямку — новини цього тижня

Вікторія Мельник, журналістка сайту 06 Червня 2025, 18:00
новини з фронту
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