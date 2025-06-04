Для тебе Війна в Україні

“Вдалося уникнути найгіршого”: Росія влучила у навчальний військовий підрозділ на Полтавщині

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 04 Червня 2025, 15:50
“Вдалося уникнути найгіршого”: Росія влучила у навчальний військовий підрозділ на Полтавщині
Фото Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь