“Вдалося уникнути найгіршого”: Росія влучила у навчальний військовий підрозділ на Полтавщині

4 червня Росія здійснила ракетний удар по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині, повідомили в Сухопутних військах ЗСУ. Завдяки своєчасним заходам безпеки, розробленим в умовах постійних загроз, загиблих немає.

Удар по навчальному підрозділу Полтавської області: деталі від Сухопутних військ

В командуванні зазначили, що завдяки комплексу превентивних дій, зокрема розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, життя військовослужбовців вдалося зберегти.

На момент удару вони перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання.

— На жаль, є поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога у спеціалізованих медичних закладах. Лікарі роблять усе можливе для їхнього якнайшвидшого одужання, — додали в заяві.

Для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди вже створили спеціальну комісію. Результати розслідування оприлюднять після завершення роботи.

В Сухопутних військах наголосили, що цей випадок вкотре підкреслює важливість постійної пильності та неухильного дотримання правил безпеки. Військові мають бути готовими до будь-яких сценаріїв в умовах російської агресії, яка триває.

Нагадаємо, що через удар по 239-му полігону, що стався 1 червня, Михайло Драпатий подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ.

Вчора Володимир Зеленський відреагував на рапорт Драпатого та призначив його на нову посаду.

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