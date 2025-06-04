Для тебя Война в Украине

“Удалось избежать худшего”: Россия попала в учебное военное подразделение в Полтавской области

Ирина Танасийчук, журналист сайта 04 июня 2025, 15:50
“Удалось избежать худшего”: Россия попала в учебное военное подразделение в Полтавской области
Фото Сухопутные войска ВС Украины / Facebook

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