“Удалось избежать худшего”: Россия попала в учебное военное подразделение в Полтавской области

Фото Сухопутные войска ВС Украины / Facebook 4 июня Россия нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений в Полтавской области, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ. Благодаря своевременным мерам безопасности, разработанным в условиях постоянных угроз, погибших нет. Удар по учебному подразделению Полтавской области: детали от Сухопутных войск В командовании отметили, что благодаря комплексу превентивных действий, в частности, рассредоточению личного состава, использованию укрытий и соблюдению протоколов безопасности во время воздушной тревоги, жизнь военнослужащих удалось сохранить. В момент удара они находились на полигоне, выполняя учебные задания. — К сожалению, есть раненные. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях. Врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления, — добавили в заявлении. Читать по теме Трудно осознать: Россия снова ударила по полигону — в этот раз в Сумской области Национальная гвардия прокомментировала удар россиян по полигону. Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки нанесенного ущерба уже была создана специальная комиссия. Результаты расследования будут обнародованы после завершения работы. В Сухопутных войсках отметили, что этот случай еще раз подчеркивает важность постоянной бдительности и неукоснительного соблюдения правил безопасности. Военные должны быть готовы к любым сценариям в условиях продолжающейся российской агрессии. Напомним, что из-за удара по 239-му полигону, произошедшего 1 июня, Михаил Драпатый подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками. Вчера Владимир Зеленский отреагировал на рапорт Драпатого и призначил его на новую должность. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Полтавская область, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter