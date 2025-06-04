“Удалось избежать худшего”: Россия попала в учебное военное подразделение в Полтавской области

4 июня Россия нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений в Полтавской области, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ. Благодаря своевременным мерам безопасности, разработанным в условиях постоянных угроз, погибших нет.

Удар по учебному подразделению Полтавской области: детали от Сухопутных войск

В командовании отметили, что благодаря комплексу превентивных действий, в частности, рассредоточению личного состава, использованию укрытий и соблюдению протоколов безопасности во время воздушной тревоги, жизнь военнослужащих удалось сохранить.

В момент удара они находились на полигоне, выполняя учебные задания.

— К сожалению, есть раненные. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях. Врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления, — добавили в заявлении.

Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки нанесенного ущерба уже была создана специальная комиссия. Результаты расследования будут обнародованы после завершения работы.

В Сухопутных войсках отметили, что этот случай еще раз подчеркивает важность постоянной бдительности и неукоснительного соблюдения правил безопасности. Военные должны быть готовы к любым сценариям в условиях продолжающейся российской агрессии.

Напомним, что из-за удара по 239-му полигону, произошедшего 1 июня, Михаил Драпатый подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками.

Вчера Владимир Зеленский отреагировал на рапорт Драпатого и призначил его на новую должность.

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