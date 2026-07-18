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Вчені назвали просту звичку, яка може знизити ризик смерті від раку

Юлія Хоменко, редакторка сайту 18 Липня 2026, 09:00 3 хв.
Чому варто вставати кожні 30 хвилин: дослідження виявило зв'язок із ризиком рак
Фото Pexels

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