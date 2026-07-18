Вчені назвали просту звичку, яка може знизити ризик смерті від раку

Тривале сидіння або лежання без руху може бути небезпечнішим для здоров’я, ніж вважалося раніше. Нове масштабне дослідження показало, що безперервна малорухливість протягом понад 30 хвилин пов’язана з вищим ризиком смерті від онкологічних захворювань. Водночас навіть короткі перерви на легку фізичну активність можуть суттєво покращити ситуацію.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дослідження науковців Університету Глазго, опубліковане в журналі PLOS Medicine.

Що з’ясували вчені

Дослідники проаналізували дані понад 91 тисячі учасників британського біобанку, за якими спостерігали в середньому 12 років. Для оцінки рівня активності використовували інформацію з носимих пристроїв, які фіксували, скільки часу люди проводили без руху.

Аналіз показав, що люди, які сиділи або лежали без перерви понад пів години, мали вищий ризик смерті від раку. Причому кожна додаткова година такої безперервної малорухливості протягом дня асоціювалася зі зростанням ризику приблизно на 10%.

Водночас автори роботи наголошують: мова йде про виявлений статистичний зв’язок, а не про прямий доказ того, що саме сидячий спосіб життя викликає онкологічні захворювання.

Навіть легка активність може бути корисною

Науковці звернули увагу, що змінити ситуацію можуть навіть нескладні щоденні звички.

Наприклад, якщо замість однієї години сидіння людина приділятиме цей час легкій фізичній активності — прибиранню, миттю посуду чи прасуванню — ризик смерті від раку був нижчим приблизно на 12%.

Не менш корисною виявилася і звичайна ходьба. Заміна 30 хвилин сидіння на 30 хвилин ходьби у звичному темпі асоціювалася зі зниженням ризику приблизно на 8%.

Найвираженіший ефект спостерігали під час інтенсивних фізичних навантажень. За даними дослідження, якщо щодня замінювати лише п’ять хвилин сидіння на п’ять хвилин активних вправ, ризик смерті від онкологічних захворювань був нижчим приблизно на 22%.

Читати на тему Прихована загроза крісла: як 10 годин сидіння на день руйнують судини та метаболізм Чому спортзал не рятує від малорухливого способу життя?

Чому важливо робити перерви

Провідний автор дослідження, доктор Фредерік Хо з Університету Глазго, зазначив, що отримані результати свідчать: тривале сидіння без перерв є окремим фактором, на який варто звернути увагу.

За його словами, навіть коротка прогулянка офісом або кілька хвилин руху кожні пів години можуть принести користь.

Дослідник також зауважив, що сучасні рекомендації щодо здорового способу життя здебільшого акцентують увагу на фізичних навантаженнях середньої або високої інтенсивності. Однак результати нового дослідження показують, що недооцінювати легку активність не варто.

Дослідження має свої обмеження

Автори роботи наголошують, що дослідження було спостережним. Це означає, що воно виявило взаємозв’язок між тривалим сидінням і ризиком смерті від раку, але не доводить прямої причинно-наслідкової залежності.

Науковці зазначають, що для підтвердження отриманих результатів потрібні додаткові клінічні дослідження. Водночас вони радять уже зараз уникати тривалого сидіння без перерв і регулярно вставати, щоб хоча б кілька хвилин порухатися протягом дня.

Нагадаємо, раніше вчені з’ясували, що активне дозвілля може допомогти зберегти здоров’я мозку.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!