У столиці помер 43-річний чоловік у пункті ТЦК — поліція відкрила провадження

У Подільському районі столиці правоохоронці з’ясовують обставини загибелі 43-річного киянина, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту.
Як повідомили в поліції Києва, чоловік раптово впав на підлогу й зазнав ушкоджень. На місці йому намагалися надати домедичну допомогу мобілізовані, які були поруч.
Поліцейські вже опитали понад десяток свідків події. Наразі тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу, яка має встановити точну причину смерті.
Слідчі Подільського управління поліції внесли відомості про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.
Як уточнюють правоохоронці, така кваліфікація є попередньою і застосовується для повного з’ясування обставин події.
Нагадаємо, що росіяни також посилили атаку полігонів з військовими. У зв’язку з цим Сирський заборонив скупчення людей на цих об’єктах.
