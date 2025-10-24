У столиці помер 43-річний чоловік у пункті ТЦК — поліція відкрила провадження

У Подільському районі столиці правоохоронці з’ясовують обставини загибелі 43-річного киянина, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту.

Як повідомили в поліції Києва, чоловік раптово впав на підлогу й зазнав ушкоджень. На місці йому намагалися надати домедичну допомогу мобілізовані, які були поруч.

Поліцейські вже опитали понад десяток свідків події. Наразі тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу, яка має встановити точну причину смерті.

Читати на тему Поліцейські побили чоловіка біля ТЦК у Києві — їм вручили підозру Правоохоронці нанесли чоловікові численні удари по голові та тілу, через що він отримав множинні забої.

Слідчі Подільського управління поліції внесли відомості про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Як уточнюють правоохоронці, така кваліфікація є попередньою і застосовується для повного з’ясування обставин події.

