В столице умер 43-летний мужчина в пункте ТЦК — полиция открыла производство

В Подольском районе столицы правоохранители выясняют обстоятельства гибели 43-летнего киевлянина, который получил травмы в помещении распределительного пункта.

Как сообщили в полиции Киева, мужчина внезапно упал на пол и получил травмы. На месте ему пытались оказать доврачебную помощь мобилизованные, которые находились рядом.

Полицейские уже опросили более десятка свидетелей происшествия. В настоящее время тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти.

Следователи Подольского управления полиции внесли сведения об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

Как уточняют правоохранители, такая квалификация является предварительной и применяется для полного выяснения обстоятельств происшествия.

Напомним, россияне также усилили атаки на полигоны с военными. В связи с этим Сырский запретил скопление людей на этих объектах.

