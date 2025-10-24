Для тебя Новости

В столице умер 43-летний мужчина в пункте ТЦК — полиция открыла производство

Юлия Хоменко, редактор сайта 24 октября 2025, 12:24 1 мин.
В столице умер 43-летний мужчина в пункте ТЦК — полиция открыла производство
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь