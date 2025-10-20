Полицейские избили мужчину возле ТЦК в Киеве — им вручили подозрение

В Киеве разгорелся скандал: двух полицейских подозревают в превышении служебных полномочий после избиения мужчины возле Голосеевского военкомата.

По данным следствия, они доставили военнообязанного на микроавтобусе и применили силу уже у входа в РТЦК. Прокуратура сообщила им о подозрении, а дело расследует ГБР. Об инциденте рассказал Офис Генерального прокурора.

Как все произошло

Прокуроры отмечают, что 17 октября правоохранители на микроавтобусе доставили военнообязанного мужчину в здание территориального центра комплектования.

Когда тот лежал на пороге автомобиля и не оказывал сопротивления, полицейские, по версии следствия, нанесли ему не менее 10–15 ударов руками и ногами по телу и голове.

В результате пострадавший получил телесные повреждения, степень которых сейчас определяет судебно-медицинская экспертиза.

Действия правоохранителей квалифицированы по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины — превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием и унижением достоинства потерпевшего, но без признаков пыток.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет, а также запрет занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры. Дело ведут следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве.

Главное фото: Офис Генерального прокурора.