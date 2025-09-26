Сливают точки, где стоят ТЦК: как люди “адаптировались” к новым проверкам с камерами

С 1 сентября представители ТЦК во время проверок военно-учетных документов работают с боди-камерами. Видеофиксация, по замыслу Минобороны, должна обеспечить прозрачность и законность мобилизации, а еще уменьшить количество конфликтов. Уже четвертую неделю работники ТЦК и СП дежурят с нагрудными камерами.

Как проверяет ТЦК с камерами: репортаж из Ровно

Группа оповещения Ровенского ТЦК, прихватив боди-камеры, отправляется за город. На одном из въездов в Ровно разворачивают мобильный блокпост. Работают вместе с полицией. Общение с водителями фиксируют на боди-камеры.

Запись начинается. Проверил человека, отхожу от него. Попрощался, нажал снова на кнопку. Камера останавливается.

Богдану из Ровно 26 лет. В ТЦК пришел сам, как только достиг мобилизационного

возраста. Горному инженеру назначили службу в группе оповещения. В ней он всего полгода. Говорит, что боди-камеры нужны, ведь не знает, к кому он подойдет и будет ли адекватным человек.

С одной стороны, это моя безопасность, что я фиксирую все на боди-камеру. Также это безопасность для другого человека. Он видит, что разговор фиксируется на видео. Понимает, что ничего противоправного по отношению к нему не делают.

Вмешаться в процесс видеосъемки или изменить запись невозможно. Все записи изымают и хранят 30 дней. Видеозапись может быть предоставлена ​​по запросу военной службы правопорядка или других органов. Сотрудники ТЦК соглашаются, что такое нововведение должны были ввести давно.

Владислав к новому аксессуару уже привык. Устройство, делится, помогает избегать конфликтных ситуаций. В Ровенский ТЦК мужчина попал два года назад после ранения на фронте. Бывший железнодорожник в составе батальона Айдар воевал с 2021 года. Делится, что мобилизовать людей морально тяжело, но для обороны страны нужно войско.

Пока представители ТЦК исполняли обязанности под двойным видеонаблюдением, конфликтных ситуаций не произошло. За час работы мобильного блокпоста трафик на этой дороге заметно уменьшился. Чаще всего по этой дороге ехали те, кто имеет бронь или отсрочку.

Работники ТЦК говорят, что, когда выходят на дежурство, все группы города переполняются сообщениями о месте их дислокации.

