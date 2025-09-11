Повышение зарплат ТЦК: кто продвигает идею и реакция Минобороны

Народный депутат Украины Александр Федиенко предложил повысить зарплату работникам ТЦК и СП до уровня специалистов НАБУ, ДБР и прокуратуры. Свое предложение он объяснил тем, что так увеличится эффективность их работы и исключатся факты коррупции. Рассказываем больше, повысят ли зарплату ТЦК.

Поднять зарплату ТЦК: предложение Федиенко

В своем Telegram-канале Федиенко поделился размышлениями, почему работникам ТЦК и СП нужно поднять зарплату.

Если мы хотим иметь эффективные центры комплектования, которые не будут упоминаться в коррупции, нам нужно им обеспечить рыночную заработную плату на уровне НАБУ, ДБР, прокуратуры и т.д.

Он добавил, что повышение зарплат работникам ТЦК будет решением о справедливости и равенстве. Однако у Министерства обороны Украины на это нет средств. Именно такой ответ от МО получил депутат на обращение.

В ответе отмечено, что Минобороны ценит работу работников и выступает за улучшение их социальной защиты, но сейчас на это нужны дополнительные средства из бюджета, которых нет.

Дополнительная потребность МОУ в средствах на зарплаты до конца 2025 составляет 173,4 млрд гривен. В условиях военного состояния источники покрытия таких расходов отсутствуют.

Нардеп призвал к повышению зарплат работникам ТЦК, ведь навещает их и видит ситуацию там. По его словам, в некоторых городах ТЦК должны делать дни открытых дверей, чтобы люди видели, кто там работает.

Также Александр Федиенко добавил, что сам получает подобные вопросы от работников ТЦК и СП.

В некоторых центрах комплектования попытался посидеть рядом с работником, ведущим прием граждан, военнообязанных. Я вроде бы стрессоустойчив, но хватило меня минут на 40, в некоторых случаях час.

— Особенно меня тронул случай, когда молоденький военнослужащий, насколько я помню сержант, встает и выходит в другую комнату, я иду за ним, там его начинает трясти, потому что он не понимает, почему он, человек с инвалидностью, прошедший войну, убеждает тех, кто откровенно ему хамил, — дописал Федиенко.

После увиденного нардеп добавил, что к работе в ТЦК людей должны готовить. А факт того, что военных после фронта трудоустраивают в ТЦК, он назвал популизмом.

Чиновники и сами имеют поляризованные мнения по поводу ТЦК. Военный омбудсмен недавно заявляла, почему ТЦК должны убрать с улиц.

