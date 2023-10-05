Что будет, если не сдать НМТ: какие есть варианты поступления без мультипредметного теста

НМТ называют военным вариантом ВНО. Ведь мультитест состоит сразу из трех предметов. Однако часто бывает, что не все 11-классники хотят сдавать НМТ. А часть абитуриентов не справляются со сложностью задач. Что будет если не сдать НМТ — читай в материале.

Что такое НМТ: простое объяснение

НМТ — это национальный мультипредметный тест. Его считают упрощенной альтернативой ВНО. Компьютерный онлайн-тест состоит из трех блоков и длится до 180 мин.

В 2023 году он содержал задачи по нескольким предметам.

Например, украинский язык и математика. Также были предметы по выбору. В них входили история Украины, иностранный язык, биология, физика и т.д.

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Что будет если не сдать НМТ: как это отразится на школьном аттестате

Выпускники школ в Украине получают свидетельства о получении полного общего среднего образования без необходимости сдачи НМТ. Поэтому в любом случае в учебном заведении должен быть выдан документ об окончании школьной программы. Проблема состоит в том, что без результатов НМТ нельзя поступать в большинство украинских вузов.

Что будет если не сдать НМТ: особенности 2023 года

Из-за того, что в 2023 году НМТ могли сдавать не все выпускники школ (особенно, если абитуриент не планировал поступать в вузы в 2023 году), тест не был обязательным для всех 11-классников. ДПА тоже в этом году была отменена.

Также не нужны были результаты НМТ абитуриентам, поступающим на контракт на специальности, которым оказывается особая поддержка государства.

Куда можно поступать без НМТ

В этом году был специальный перечень квалификаций, пользовавшихся соответствующей поддержкой. Таких специальностей было достаточно — 61. Перечень специальностей, которым оказывалась особая поддержка во время вступительной кампании 2023, был утвержден Министерством образования и науки.

Туда входили, например:

дошкольное образование;

естественные науки;

машиностроение;

электрическая инженерия;

химическая инженерия;

архитектура и строительство;

военные науки;

гражданская сохранность;

транспорт.

Отмечалось, что поступить без НМТ можно именно на эти факультеты, потому что они важны для Украины в будущем. То есть, на них можно быть зачисленным на обучение по контракту без результатов экзаменов.

Кому необходимо НМТ

Результаты НМТ необходимы только тем ученикам, которые планируют поступать на бакалавриат на все специальности, кроме художественных и спортивных.

Для поступления на художественные и спортивные специальности в 2023 абитуриенты должны были пройти творческий конкурс.

Если абитуриент не сдавал НМТ и не думал о поступлении на перечисленные выше специальности, можно было пойти учиться в колледж или частный университет, не требующий результатов теста.

Что будет, если не сдать НМТ в 2024 году: основное об изменениях

Уже известно, что тестирование не будет кардинально отличаться от тех, которые проводились в два предыдущих года. Однако в 2024 году организаторы все-таки планируют внести определенные коррективы

В частности, участники будут сдавать НМТ по четырем предметам вместо трех, а в перечень необязательных вернутся некоторые другие предметы. Однако пока что эти нововведения окончательно не утверждены, поскольку за соответствующий законопроект еще предстоит проголосовать Верховной Раде.

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