В умовах війни програму Доступні ліки спростили: що відомо та до чого тут інсулін

Програма Доступні ліки діє в умовах воєнного стану. Для спрощення доступу до ліків у неї внесли зміни. Вони стосуються рецептів та інсуліну.

Рецепти

На період дії воєнного стану, ви можете користуватись як електронними, так і паперовими рецептами.

Тому аптеки, які відпускають Доступні ліки за договором з НЗСУ, повинні приймати обидва види рецептів. Лікарі можуть виписувати рецепти на програму раз на місяць.

Інсулін

Паперові та електронні рецепти також розповсюджуються і на отримання інсуліну. В умовах воєнного стану всі пацієнти із цукровим діабетом, які мають рецепт, можуть отримувати інсулін безкоштовно.

Лікарям замість торгової назви препаратів інсуліну дозволяється вказувати дані з класифікації:

Інсулін людський генно-інженерний: короткої або середньої дії. Аналог інсуліну ультракороткої дії. Аналог інсуліну тривалої дії. Комбіновані інсуліни (людський генно-інженерний 30/70, аналоговий інсулін 30/70).

Лікарі та працівники аптек мають надавати консультації щодо торгових назв препаратів інсуліну згідно виписаних рецептів.

Рецепти на інсулін виписуються також раз на місяць

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