Вірусні захворювання нікуди не ділися! Як захистити організм за допомогою натуральних засобів

Коли до нас прийшла війна, вся наша увага зосередилась на ній. Це весь наш біль та наші переживання. Проте не варто забувати й про інші проблеми.

Вірусні захворювання, зокрема Covid-19, нікуди не ділися. Під час стресу та постійних переживань організм стає більш уразливим до хвороб, тож треба його захищати.

На своїй сторінці в Instagram нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла, як захистити та зміцнити організм натуральними засобами.

Флавоноїди

Похідні фенольних сполук, жовті, коричневі пігменти рослин: кверцетин, лютеолін, геспередин, рутин, ресвератрол.

Їх можна знайти у кольорових та яскравих овочах й фруктах. Від гранату та замороженої чорної смородини до цитрусів та родзинок та в якісних чаях.

Елеутерокок

Кустарний рід рослин та єдиний у противірусних протоколах, який діє на РНК вірусу. Його настоянку можна придбати в аптеці.

Проте він має протипоказання — може провокувати панічні атаки.

Монолаурин

Органічна хімічна речовина, що руйнує віруси з ліпідною мембраною (суперкапсидом). Може бути у кокосовому маслі, борошні, молоці або самому кокосі.

EGCG

Цей компонент є у зеленому чаєві. Але в концентрації та якісний. Пригнічує активацію NLRP3.

Солодка

Трав’яниста рослина класу бобових. Допомагає боротися проти печії та екземи. Проте може підвищити тиск, тож обережно. Є вона в чаєві, БАД лакричних цукерках.

Чорний кмин та меліса

Кмин знижує рівень фіброзу легеневої тканини. А меліса допомагає боротися з герпесом та грипом. ⠀

Хвороба може спіткати людину як вдома, так і за кордоном. Треба знати, які ліки купувати, навіть просте знеболювальне чи протиалергічне. Раніше ми розповідали, які ліки купити в Польщі.