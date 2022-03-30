Здоров'я та краса

Вірусні захворювання нікуди не ділися! Як захистити організм за допомогою натуральних засобів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Березня 2022, 07:00
Як захиститися від вірусів трав'яними засобами
Фото: Unsplash

Більше новин
Вірусні захворювання нікуди не ділися! Як захистити організм за допомогою натуральних засобів
Від Данії до Португалії — країни Європи, які створили спецумови для українських біженців
Вибухи Харків
Вибухи у Хмельницькому, Києві, Харкові: що відомо про нічні обстріли
В людини істерика
Як заспокоїти людину, в якої істерика? Прості та дієві кроки
Продовжуємо працювати — Вікторія Дворецька про роботу ветеранів фонду Повернись живим
Продовжуємо працювати — Вікторія Дворецька про роботу ветеранів фонду Повернись живим
Дивитись більше

Матеріали по темі

Що таке гангрена, прчини появи та лікування
Сильне ураження кінцівок — розповідаємо, що таке гангрена та чим вона небезпечна
Робота українських медиків під час війни
Наші янголи-охоронці! Як лікарі тримають оборону на медичному фронті
Що робити, якщо у дитини завелися воші?
“У моєї дитини з’явилися воші. Як їх швидко позбутися вдома?”
Став шлунок: як полегшити стан у домашніх умовах?
“Став” шлунок: як запустити травний процес в домашніх умовах

Відео
0:00:25
Вибухи Харків

Вибухи у Хмельницькому, Києві, Харкові: що відомо про нічні обстріли
0:03:55
Продовжуємо працювати — Вікторія Дворецька про роботу ветеранів фонду Повернись живим
Продовжуємо працювати — Вікторія Дворецька про роботу ветеранів фонду Повернись живим
0:01:20
Російська пропаганда - Міноборони РФ видав наказ про створення фейків
Інформ-тероризм на державному рівні: як РФ намагається влізти в голову українцям
українська дипломатія
Шах і мат від української дипломатії: які перемоги продовжує приносити цей фронт
Вірусні захворювання нікуди не ділися! Як захистити організм за допомогою натуральних засобів
Карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки станом на 29 березня
0:07:48
Про щедрість та жертовність українського народу — Сергій Притула
Ця історія розчулює мене до сліз — Сергій Притула про український народ
0:03:44
Законопроект про відповідальність за використання рашистської символіки
Ухвалення законів, підготовка ініціатив, міжнародні зустрічі — як працюють парламентарі під час війни
Що таке парафування договору
Сторони можуть парафувати договір між Україною та Росією. Розповідаємо, що таке парафування
0:08:34
Звернення Володимира Зеленського 29.03.2022
ЗСУ — це єдина гарантія нашого виживання. Звернення Зеленського 29 березня
0:13:31
Виступ Зеленського у парламенті Данії 29.03.2022
Відмова від російської нафти, блокування торгівлі, закриття портів — про що говорив Зеленський у парламенті Данії
Більше відео
Вірусні захворювання нікуди не ділися! Як захистити організм за допомогою натуральних засобів
Читати далі
Від Данії до Португалії — країни Європи, які створили спецумови для українських біженців
Карта радіаційного фону в Україні
Читати далі
Хвилюєшся за ситуацію на АЕС? Тоді онлайн-карта радіаційного фону в Україні точно для тебе

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь