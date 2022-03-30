Здоровье и красота

Вирусные заболевания никуда не делись! Как защитить организм с помощью натуральных средств

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 марта 2022, 07:00
Як захиститися від вірусів трав'яними засобами
Фото: Unsplash

Больше новостей
Куди краще їхати біженцям з України - умови в'їзду та переваги країн ЄС
От Дании до Португалии — страны Европы, которые создали спецусловия для украинских беженцев
Вибухи Харків
Взрывы в Хмельницком, Киеве, Харькове: что известно о ночных обстрелах
В людини істерика
Как успокоить человека, у которого истерика? Простые и действенные шаги
Продовжуємо працювати — Вікторія Дворецька про роботу ветеранів фонду Повернись живим
Продолжаем работать — Виктория Дворецкая о работе ветеранов фонда Повернись живим
Смотреть больше

Материалы по теме

Що таке гангрена, прчини появи та лікування
Сильное поражение конечностей — рассказываем, что такое гангрена и чем она опасна
Робота українських медиків під час війни
Наши ангелы-хранители! Как врачи держат оборону на медицинском фронте
Что делать, если у ребенка завелись вши?
“У моего ребёнка появились вши. Как быстро от них избавиться дома?”
Стал желудок: как облегчить состояние в домашних условиях?
“Стоит” желудок: как запустить пищеварительный процесс в домашних условиях

Видео
0:00:25
Вибухи Харків

Взрывы в Хмельницком, Киеве, Харькове: что известно о ночных обстрелах
0:03:55
Продовжуємо працювати — Вікторія Дворецька про роботу ветеранів фонду Повернись живим
Продолжаем работать — Виктория Дворецкая о работе ветеранов фонда Повернись живим
0:01:20
Російська пропаганда - Міноборони РФ видав наказ про створення фейків
Информ-терроризм на государственном уровне: как РФ пытается влезть в голову украинцам
українська дипломатія
Шах и мат от украинской дипломатии: какие победы продолжает приносить этот фронт
Карта бойових дій в Україні станом на 29 березня
Карта боевых действий в Украине и опасные направления на 29 марта
0:07:48
Про щедрість та жертовність українського народу — Сергій Притула
Эта история растрогала меня до слез — Сергей Притула об украинском народе
0:03:44
Законопроект про відповідальність за використання рашистської символіки
Принятие законов, подготовка инициатив, международные встречи — как работают парламентарии во время войны
Що таке парафування договору
Стороны могут парафировать договор между Украиной и Россией. Рассказываем, что такое парафирование
0:08:34
Звернення Володимира Зеленського 29.03.2022
ВСУ — это единственная гарантия нашего выживания. Обращение Зеленского 29 марта
0:13:31
Виступ Зеленського у парламенті Данії 29.03.2022
Отказ от российской нефти, блокировка торговли, закрытие портов — о чем говорил Зеленский в парламенте Дании
Больше видео
Куди краще їхати біженцям з України - умови в'їзду та переваги країн ЄС
Читать дальше
От Дании до Португалии — страны Европы, которые создали спецусловия для украинских беженцев
Карта радіаційного фону в Україні
Читать дальше
Волнуешься о ситуации на АЭС? Тогда онлайн-карта радиационного фона в Украине точно для тебя

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь