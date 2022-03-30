Вирусные заболевания никуда не делись! Как защитить организм с помощью натуральных средств

Когда к нам пришла война, все наше внимание сосредоточилось на ней. Это вся наша боль и наши переживания. Однако не стоит забывать и о других проблемах.

Вирусные заболевания, в частности, Covid-19, никуда не делись. Во время стресса и постоянных переживаний организм становится более уязвимым к болезням, поэтому его нужно защищать.

На своей странице в Instagram нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала, как защитить и укрепить организм натуральными средствами.

Флавоноиды

Производные фенольных соединений, желтые, коричневые пигменты растений: кверцетин, лютеолин, геспередин, рутин, ресвератрол.

Их можно найти в цветных и ярких овощах и фруктах. От граната и замороженной черной смородины до цитрусов и изюма и качественных чаев.

Элеутерококк

Кустарный род растений и единственный в противовирусных протоколах, действующий на РНК вируса. Его настойку можно приобрести в аптеке.

Однако у него противопоказание — может провоцировать панические атаки.

Монолаурин

Органическое химическое вещество, разрушающее вирусы с липидной мембраной (суперкапсид). Может быть в кокосовом масле, муке, молоке или самом кокосе.

EGCG

Этот компонент находится в зеленом чае. Но в концентрации и качественный. Угнетает активацию NLRP3.

Солодка

Травянистое растение класса бобовых. Помогает бороться против изжоги и экземы. Однако может повысить давление, поэтому осторожно. Есть она в чае, БАД? лакричных конфетах.

Черный тмин и мелисса

Тмин снижает уровень фиброза легочной ткани. А мелисса помогает бороться с герпесом и гриппом. ⠀

Болезнь может постигнуть человека как дома, так и за границей. Надо знать, какие лекарства покупать, даже простое обезболивающее или противоаллергическое. Раньше мы рассказывали, какие лекарства купить в Польше.