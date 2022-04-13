Здоров'я та краса

Мінекономіки зробило перший крок до нової системи встановлення інвалідності: читай, що це означає

Олена Яковлєва, редакторка сайту 13 Квітня 2022, 06:30
Національний класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я
Фото: Unsplash

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