Мінекономіки зробило перший крок до нової системи встановлення інвалідності: читай, що це означає

Міністерство економіки України затвердило Національний класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я. Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що це перший ключовий етап впровадження нової системи встановлення інвалідності.

Відтепер встановлення інвалідності відбуватиметься на основі принципів Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я, адаптацією якої є національний класифікатор, — повідомляє МОЗ.

Електронний модуль оцінки рівня функціонування, обмеження життєдіяльності й здоров’я особи дасть змогу створити цілісну систему реабілітації.

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Крім того, національний класифікатор допоможе реалізувати Програму медичних гарантій для надання допомоги впродовж гострого, після гострого та довготривалого реабілітаційних періодів на первинному, вторинному та третинному рівнях медичної допомоги як у лікарнях і реабілітаційних закладах, так і поза ними.

Проте перед початком роботи з класифікатором, усі лікарі мають підготуватися. З цим допоможуть тренери, які вже є в Україні.

Український національний класифікатор гармонізовано з міжнародною класифікацією, яку використовують у 191 країні світу.

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