Украинские больницы становятся не хуже передовых европейских! Как осовременивается наша медицина

Несмотря на войну, украинская медицина обновляется — в столичном Институте педиатрии, акушерства и гинекологии открыта отремонтированная детская реанимация. Там спасают маленьких пациентов в критическом состоянии со всей Украины.

Капитальный ремонт сделан на средства благотворителей из фонда Smart Impact. Они закупили новое оборудование для всего отделения.

Врачи говорят, что сейчас условия у них не хуже, чем у передовых европейских или американских клиник. И это не только о комфорте, но и о количестве жизней, которые удастся спасти.

Именно здесь выхаживают новорожденных и детей до 18 лет с патологиями, которые нуждаются в хирургическом вмешательстве. Каждый год в медучреждении проводят более 1200 сложных операций.

В настоящее время в отделении смогут одновременно принимать не шесть, а девять тяжелых пациентов. Благодаря оборудованию врачи надеются выхаживать крошек гораздо быстрее.

Напомним, что с 1 сентября роддом Лелека в Пуще-Водице снова открылся. В первые дни войны он стал центром экстренной помощи.

Врачи не только оказывали помощь роженицам, но и боролись за жизнь пострадавших от войны. Смотри, как в Лелеке рожали и спасали раненых во время полномасштабного вторжения.

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