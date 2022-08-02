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С 1 сентября 2022 года Лелека снова открывается. Как роддом спасал раненых с первых дней войны

Артём Храмцов, видеоредактор Вікна-Новини 02 августа 2022, 17:32

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С 1 сентября 2022 года Лелека снова открывается. Как роддом спасал раненых с первых дней войны
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