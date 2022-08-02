С 1 сентября 2022 года Лелека снова открывается. Как роддом спасал раненых с первых дней войны

Роддом Лелека в Пуще-Водице в первые дни войны стал центром экстренной помощи. Врачи не только оказывали помощь роженицам, но и спасали жизни раненым.

Роженица Мария поделилась, что 24 февраля она сразу поехала в Лелеку. Женщина искренне верила: несмотря на артиллерийские обстрелы, только там она сможет спокойно доносить и родить малыша.

На седьмой день войны Мария родила. Лелека пострадал из-за обстрелов, поэтому сейчас он восстанавливается, но руководство уверяет, что уже 1 сентября 2022 года двери роддома Лелека в Пуще-Водице снова откроются.

Напомним, что ранее мы рассказывали о десяти самых распространенных мифах о грудном вскармливании.