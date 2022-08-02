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З 1 вересня 2022 року Лелека знову відкривається. Як пологовий будинок рятував поранених з перших днів війни

Артем Храмцов, відеоредактор Вікна-Новини 02 Серпня 2022, 17:32

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