З 1 вересня 2022 року Лелека знову відкривається. Як пологовий будинок рятував поранених з перших днів війни

Пологовий будинок Лелека у Пущі-Водиці в перші дні війни став центром екстреної допомоги. Лікарі не лише надавали допомогу породіллям, а й рятували життя пораненим.

Породілля Марія поділилася, що 24 лютого вона одразу поїхала до Лелеки. Жінка щиро вірила: попри артилерійські обстріли, лише там вона зможе спокійно доносити й народити малюка.

На сьомий день війни Марія народила.

Лелека постраждав через обстріли, тому нині він відновлюється, але керівництво запевняє, що вже з 1 вересня 2022 року двері Лелеки у Пущі-Водиці знову відкриються.

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