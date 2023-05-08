Рятує не лише каска. Що слід покласти в аптечку будівельника

Наразі в Україні величезна кількість зруйнованих та пошкоджених будинків. Одні підлягають реконструкції, а на місці інших будуватимуть нові. Так чи інакше — роботи у будівельників буде чимало.
Та будівництво — одне з найнебезпечніших місць для роботи цивільних. Тож треба як слід подбати про свою безпеку. Йдеться не лише про каску.
Тож що має лежати в аптечці у будівельника, розповіли інструктори тренінгів із надання домедичної допомоги організації FAST та волонтерами Будуємо Україну разом на платформі Бережи себе.
Відповідно до статистики Управління з охорони праці Міністерства праці США (OSHA), існують чотири найбільші небезпеки, які можуть призводити до фатальних наслідків у 65 % випадках на будівництві:
Тож передусім аптечка для будівельних команд повинна містити засоби, які допоможуть врятувати життя. Адже каска не зупинить масивну кровотечу, а зеленка не запустить серце.
На будівництві стається чимало нещасних випадків, та якщо правильно та вчасно надати першу допомогу, життя постраждалого можна зберегти.
Якщо ти працюєш на будівництві, слід підготувати аптечку, щоб бути готовим (-ою) до всього. Вона має бути розрахована на усі можливі види травм, мобільна та відповідати кількості будівельників (-ць).
За законом будівельні майданчики на 300 та більше осіб мають бути обладнані медичним пунктом. Саме на таких пунктах наявність автоматичного зовнішнього дефібрилятора є обов’язковою.
Якщо на будівництві використовуються унікальні хімічні речовини, або будівництво є нестандартним: тунелі, мости тощо, переконайся, що аптечка містить відповідні до ризиків засоби допомоги.
Вдома теж можна отримати складні травми. Щоб в разі чого мати можливість швидко надати собі допомогу, слід бути підготованим (-ою). Читай, що покласти в домашню аптечку та як часто її оновлювати.
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