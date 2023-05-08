Здоров'я та краса

Рятує не лише каска. Що слід покласти в аптечку будівельника

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 08 Травня 2023, 21:00
аптечка для будівельників
Фото: Pexels

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