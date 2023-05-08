Рятує не лише каска. Що слід покласти в аптечку будівельника

Наразі в Україні величезна кількість зруйнованих та пошкоджених будинків. Одні підлягають реконструкції, а на місці інших будуватимуть нові. Так чи інакше — роботи у будівельників буде чимало.

Та будівництво — одне з найнебезпечніших місць для роботи цивільних. Тож треба як слід подбати про свою безпеку. Йдеться не лише про каску.

Тож що має лежати в аптечці у будівельника, розповіли інструктори тренінгів із надання домедичної допомоги організації FAST та волонтерами Будуємо Україну разом на платформі Бережи себе.

Небезпеки будівництва: які травми призводять до смерті

Відповідно до статистики Управління з охорони праці Міністерства праці США (OSHA), існують чотири найбільші небезпеки, які можуть призводити до фатальних наслідків у 65 % випадках на будівництві:

падіння з висоти;

ураження електричним струмом;

здавлювання рухомою технікою та/або обладнанням;

удари об’єктами, що рухаються або коливаються.

Тож передусім аптечка для будівельних команд повинна містити засоби, які допоможуть врятувати життя. Адже каска не зупинить масивну кровотечу, а зеленка не запустить серце.

Що має лежати в аптечці будівельника

На будівництві стається чимало нещасних випадків, та якщо правильно та вчасно надати першу допомогу, життя постраждалого можна зберегти.

Якщо ти працюєш на будівництві, слід підготувати аптечку, щоб бути готовим (-ою) до всього. Вона має бути розрахована на усі можливі види травм, мобільна та відповідати кількості будівельників (-ць).

Для зупинки кровотечі

Турнікети для зупинки масивних кровотеч. Використовуй лише сертифіковане обладнання, уникай турнікетів китайського виробництва та підробок.

Гемостатичні бинти для зупинки масивних кровотеч.

Бандажі з елементами, що тиснуть, для зупинки кровотеч.

Бинти хорошої якості: прошиті, компресійні, синтетичні. Потрібні для перев’язування та зупинки кровотеч.

При зупинці серця

Маски для серцево-легеневої реанімації. Може знадобитися при ураженні струмом чи за іншого стану.

На великих будівельних майданчиках цей список може доповнювати автоматичний зовнішній дефібрилятор. Він може допомогти при ушкодженнях електричним струмом чи раптовій зупинці серця з інших причин.

За законом будівельні майданчики на 300 та більше осіб мають бути обладнані медичним пунктом. Саме на таких пунктах наявність автоматичного зовнішнього дефібрилятора є обов’язковою.

При переломах чи опіках

Шийні коміри для іммобілізації шийного відділу хребта, наприклад, ушкодженого внаслідок падіння.

Фіксаційні косинки, армований скотч та еластичні бинти для фіксації шин.

Жорсткі ноші для евакуації постраждалого. Не завжди рятувальна команда, яка прибуває на виклик на будівництво, матиме необхідне обладнання для пересування постраждалого.

Гідрогелеві пов’язки для допомоги при опіках.

Інші лікарські засоби та інструменти

Ножиці для розрізання одягу.

Ліхтарик для додаткового освітлення. Це допоможе рятувальникам бути автономними, в умовах стресу вони не повинні витрачати час на пошук світла.

Медичні рукавички для захисту рятувальника від можливих інфекцій.

Набір для контролю температури: термоковдри, теплові хімічні грілки, електронний термометр, хімічні холодові пакети для зниження температури тіла. Часто будівельники можуть перегрітися чи отримати обмороження.

Розчини для промивання очей: фізрозчин або спеціальні розчини як-от Дифотерин.

Велику кількість пластирів різних розмірів та форм.

Кілька медичних пінцетів.

Кілька видів антисептиків: з вмістом спирту та без.

Також експерти порекомендували доповнити аптечки засобами для допомоги при проникливих пошкодженнях легень, наприклад, наліпки на грудну клітку з клапанами.

Якщо на будівництві використовуються унікальні хімічні речовини, або будівництво є нестандартним: тунелі, мости тощо, переконайся, що аптечка містить відповідні до ризиків засоби допомоги.

Вдома теж можна отримати складні травми. Щоб в разі чого мати можливість швидко надати собі допомогу, слід бути підготованим (-ою). Читай, що покласти в домашню аптечку та як часто її оновлювати.

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