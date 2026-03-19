Zielinski против Hittler: выборы мэра во Франции стали сенсацией сетей из-за фамилий кандидатов

Небольшой французский городок Арси-сюр-Пров на севере страны неожиданно оказался в эпицентре мирового внимания. Причиной стал не политический скандал или экономический прорыв, а невероятное стечение обстоятельств: фамилии кандидатов, которые борются за кресло мэра во втором туре выборов. Про це пише ВВС.

Поединок, взорвавший соцсети

Главными героями предвыборной гонки стали действующий мэр, 70-летний Шарль Итлер (Charles Hittler), и его 28-летний оппонент Антуан Рено-Зелинский (Antoine Renault-Zielinski). Французский сегмент интернета мгновенно взорвался шутками об историческом реванше Гитлера и Зеленского.

Добавляет перца ситуации и третья кандидатка — Анни Сука (Annie Soucat).

Жена плачет: будни мосье Итлера

Сам Шарль Итлер от такой славы не в восторге. В интервью BBC он признался, что всю жизнь привыкал к шуткам, но сейчас ситуация вышла из-под контроля.

Это полное безумие. Я видел заголовки о том, что 37% жителей нашего города — гитлеровцы. Моя жена плачет из-за этого хейта, — жалуется мэр.

Фамилия досталась Шарлю от отца-пастуха из Эльзаса — региона, где немецкие корни являются обычным делом. После войны семья не сменила фамилию из-за бюрократической волокиты и нехватки денег.

Интересно, что дети Шарля стараются дистанцироваться от отцовского наследия: сын произносит фамилию как Итлей, а внуки и вовсе перешли на фамилии матерей.

Зелинский с польскими корнями

Оппонент мэра, молодой таможенник Антуан Рено-Зелинский, к ажиотажу относится спокойнее. Вторую часть фамилии он унаследовал от матери-польки.

— Меня часто спрашивают, не родственник ли я президенту Украины. Приходится объяснять, что нет. Это забавно, хотя я бы предпочел, чтобы о нашем городе говорили по другим причинам, но так нас по крайней мере заметили на карте соцсетей, — говорит Антуан.

Мало кто знает, но Арси-сюр-Пров имеет неожиданную связь с Украиной. В 1814 году возле этого города Наполеон дал одну из своих последних битв. Через несколько лет немецкие колонисты в Одесской области, помня об этом событии, назвали свое поселение Арцизом. Так исторический круг замкнулся.

Несмотря на весь юмор ситуации, местные жители говорят, что для них мэр — это прежде всего мосье Шарль, которого они знают десятилетиями. Фамилии на бумаге — лишь ирония судьбы, а выбирать в воскресенье придется человека, а не заголовок из Twitter.

