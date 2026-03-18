В Замбии кандидаток заставляют платить интимом за участие в выборах

Накануне всеобщих выборов в Замбии, которые должны состояться в августе, страну всколыхнули шокирующие признания. Высокопоставленные чиновники и правозащитники заявляют: политические партии требуют от женщин сексуальных услуг в обмен на их выдвижение кандидатами. Это явление уже получило название секс-шантаж, и оно угрожает окончательно вытеснить женщин с политической арены страны.

Об етом пишет ВВС.

Доказательства на диктофон: призыв администрации президента

Майнга Кабика, глава гендерного отдела государственной службы при офисе президента Замбии, выступила с беспрецедентным заявлением во время конференции прокуроров. По её словам, она получает массовые жалобы от потенциальных кандидаток.

— Я обращаюсь ко всем женщинам, которые планируют баллотироваться: фиксируйте каждый такой случай. Записывайте разговоры, собирайте доказательства, — подчеркнула Кабика.

Она подтвердила, что уже имеет ряд зарегистрированных сообщений о том, что партийные боссы предлагают женщинам усыновление (официальное выдвижение от партии) только после предоставления интимных услуг.

Хотя конкретные названия партий на данный момент не разглашаются, чиновница подчеркнула: это неприемлемая практика, разрушающая демократические институты.

Сексторшн и культура стыда

Правозащитники называют эту ситуацию сексторшном (сексуальным вымогательством). Бьюти Кейтебе, глава Координационного совета неправительственных гендерных организаций, в комментарии для BBC отметила, что такие требования отпугивают талантливых лидеров от участия в выборах.

Однако самой большой проблемой остается латентность этих преступлений. Из-за глубоких патриархальных предрассудков и страха публичного осуждения жертвы часто выбирают молчание.

— Если бы этих преступников разоблачали публично, они бы остановились. Нам нужны ускоренные суды для быстрого рассмотрения таких дел и ужесточение законодательства против домогательств, — убеждена Кейтебе.

Цифры, говорящие сами за себя

Гендерный дисбаланс в Замбии остается одним из самых острых в регионе. На сегодняшний день лишь 15% мест в национальном парламенте занимают женщины. В офисе президента признают: барьеры носят системный и культурный характер.

Несмотря на то, что в стране есть яркие примеры успешных женщин — например, вице-президент Мутале Налуманго, — общая статистика печальна:

Среди директоров госслужбы лишь 28% женщин;

Из 36 генеральных директоров государственных предприятий женщинами являются только пятеро .

Выборы 13 августа станут экзаменом для Замбии. Граждане будут выбирать не только президента и парламент, а и местную власть. Если политические партии не изменят свои правила игры, состав будущей власти снова рискует стать сугубо мужским клубом, где входным билетом для женщины является унижение достоинства.

Сейчас активисты требуют от правоохранителей немедленной реакции на заявления Майнги Кабики, чтобы избирательный процесс не превратился в рынок сексуальных услуг.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!