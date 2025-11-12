Суд Кореи оправдал 81-летнюю звезду Игры в кальмаре по делу о сексуальных домогательствах

81-летнего актера О Ен Су, прославившегося после роли в сериале Гра в кальмара, полностью оправдал суд в Южной Корее. Ранее его признали виновным в сексуальных домогательствах и приговорили к одному году тюрьмы, однако артист подал апелляцию.

Во время повторного рассмотрения дела судебная коллегия отменила прежний приговор, сообщает BBC.

Судьи отметили, что актер прошел курс по вопросам сексуального насилия, а также предположили, что показания заявительницы могли быть неточными, поскольку инцидент произошел много лет назад.

Я благодарен суду за мудрое решение — сказал О Ен Су после оглашения приговора.

В то же время женщина, обвинявшая актера, через правозащитную организацию Womenlink заявила, что и дальше будет говорить правду до самого конца.

В чем обвиняли актера

Бывшая коллега актера утверждала, что в 2017 году он обнял ее, касался тела и поцеловал в щеку без согласия. Публично об этом стало известно лишь в 2021 году. Сначала дело закрыли, но позже возобновили после апелляции потерпевшей.

После повторного рассмотрения суд признал, что О Ен Су не виновен, и окончательно снял с него все обвинения.

Сам актер ранее объяснял свое поведение проявлением отеческих чувств.

