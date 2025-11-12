Стиль жизни Шоу-биз

Суд Кореи оправдал 81-летнюю звезду Игры в кальмаре по делу о сексуальных домогательствах

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 ноября 2025, 11:00 2 мин.
81-летний актер был оправдан после громких обвинений

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь