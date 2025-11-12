Стиль життя Шоу-біз

Суд Кореї виправдав 81-річну зірку Гри в кальмара у справі про сексуальні домагання

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Листопада 2025, 11:00 2 хв.
81-річного актора виправдали після гучних звинувачень

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь