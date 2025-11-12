Суд Кореї виправдав 81-річну зірку Гри в кальмара у справі про сексуальні домагання

81-річного актора О Йон Су, який здобув світову популярність після ролі у серіалі Гра в кальмара, виправдав суд у Південній Кореї. Раніше його визнали винним у сексуальних домаганнях і засудили до одного року ув’язнення, однак артист подав апеляцію.

Під час повторного розгляду судова колегія скасувала попередній вирок, повідомляє BBC.

Судді зазначили, що актор пройшов курс з питань сексуального насильства, а також припустили, що свідчення заявниці могли бути неточними, оскільки інцидент стався багато років тому.

Я вдячний суду за мудре рішення, — сказав О Йон Су після оголошення вироку.

Читати на тему ”Актор не має статі”? Як відрізнити сексуальні домагання від флірту і що кажуть фахівці Як відрізнити сексуальні домагання, куди звертатися та як розпізнати скам від професійних вимог.

Водночас жінка, яка звинувачувала актора, заявила через правозахисну організацію Womenlink, що й надалі говоритиме правду до самого кінця.

У чому звинувачували актора

Колишня колега актора стверджувала, що у 2017 році він обійняв її, торкався тіла та поцілував у щоку без згоди. Публічно про це стало відомо лише у 2021 році. Спочатку справу закрили, але пізніше відновили після апеляції потерпілої.

Після повторного розгляду суд визнав, що О Йон Су не винен, і остаточно зняв з нього всі обвинувачення.

Сам актор раніше пояснював свою поведінку як прояв батьківських почуттів.

Головне фото: Кандр з серіалу.

Нагадаємо, тим часом в Україні триває скандал навколо Андрія Білоуса, якого звинуватили у неналежній поведінці. Історія викликала широкий суспільний резонанс та змусила КМДА розпочати внутрішнє розслідування.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!