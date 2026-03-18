У Замбії кандидаток змушують платити інтимом за участь у виборах

Напередодні загальних виборів у Замбії, які мають відбутися в серпні, країну сколихнули шокуючі зізнання. Високопоставлені чиновники та правозахисники заявляють: політичні партії вимагають від жінок сексуальних послуг в обмін на висування їх кандидатурами. Це явище вже отримало назву секс-шантаж, і воно загрожує остаточно витіснити жінок із політичної арени країни.

Про це пише ВВС.

Докази на диктофон: заклик адміністрації президента

Очільниця гендерного відділу державної служби при офісі президента Замбії Майнга Кабіка, виступила з безпрецедентною заявою під час конференції прокурорів. За її словами, вона отримує масові скарги від потенційних кандидаток.

Я звертаюся до всіх жінок, які планують балотуватися: фіксуй кожен такий випадок. Записуйте розмови, збирайте докази, — наголосила Кабіка.

Вона підтвердила, що вже має низку зареєстрованих повідомлень про те, що партійні боси пропонують жінкам усиновлення (офіційне висування від партії) лише після надання інтимних послуг.

Хоча конкретні назви партій наразі не розголошуються, чиновниця підкреслила: це неприйнятна практика, яка руйнує демократичні інститути.

Сексторшн та культура сорому

Правозахисники називають цю ситуацію сексторшном (сексуальним здирництвом). Б’юті Кейтебе, голова Координаційної ради жіночих організацій, у коментарі для BBC зазначила, що такі вимоги відлякують талановитих лідерок від участі у виборах.

Проте найбільшою проблемою залишається латентність цих злочинів. Через глибокі патріархальні упередження та страх публічного осуду, жертви часто обирають мовчання.

— Якби цих злочинців викривали публічно, вони б зупинилися. Нам потрібні прискорені суди для швидкого розгляду таких справ та посилення законодавства проти домагань, — переконана Кейтебе.

Цифри, що говорять самі за себе

Гендерний дисбаланс у Замбії залишається одним із найгостріших у регіоні. На сьогодні лише 15% місць у національному парламенті посідають жінки. В офісі президента визнають: бар’єри мають системний та культурний характер.

Попри те, що в країні є яскраві приклади успішних жінок — наприклад, віцепрезидентка Мутале Налуманго, — загальна статистика сумна:

Серед директорів держслужби лише 28% жінок;

Із 36 генеральних директорів державних підприємств жінками є лише п’ятеро .

Вибори 13 серпня стануть іспитом для Замбії. Громадяни обиратимуть не лише президента та парламент, а й місцеву владу. Якщо політичні партії не змінять свої правила гри, склад майбутньої влади знову ризикує стати суто чоловічим клубом, де вхідним квитком для жінки є приниження гідності.

Зараз активісти вимагають від правоохоронців негайної реакції на заяви Майнги Кабіки, щоб виборчий процес не перетворився на ринок сексуальних послуг.

