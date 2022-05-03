Не можу спати через повітряні тривоги: чому це небезпечно та як з цим боротися?

Через постійні повітряні тривоги багато дорослих, які відповідають не лише за своє життя, а й за життя рідних, не можуть нормально спати.

Люди перебувають в постійному очікуванні тривоги, щоб бути готовими швидко спуститися в бомбосховище або перейти в більш безпечне місце в будинку.

Але такий безсонний режим може тільки нашкодити та привести до неприємних наслідків.

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Чому безсоння — це шкідливо?

Для нормального функціонування та перезавантаження нам треба 7-8 годин безперервного сну.

Адже сон — це найкращі ліки проти стресу. Коли людина не спить довгий час, то в її організмі різко підіймається рівень гормону стресу: кортизол та адреналін.

Хронічна нестача сну має визначення депривація, що буквально означає незадоволення базової потреби людини у сні.

Реакцію психіки на тривкий та нестабільний сон називають стресом примусового пробудження.

Це призводить до підвищення кров’яного тиску й відчуття сильної тривоги.

Коли рівень стресу в організмі зашкалює, то дуже важко тримати себе й свої емоції в руках.

Може навіть виникнути почуття змішаної реальності та порушення психіки, коли людина не може відрізнити це сон чи реальність.

Депривацію сну або білі тортури використовували для катувань, щоб здобути інформацію та керувати людиною.

Ознаки депривації сну:

відчуття втоми сонливість, хочеться спати всюди зниження концентрації уваги втрата відчуття реальності галюцинації зниження здатності аналізувати інформацію, приймати рішення, контролювати емоції приймання необачних рішень нехтування небезпекою або, навпаки, надмірний страх гіпотетичних ситуацій

Саме тому навіть в умовах війни треба шукати можливість для нормального сну, інакше можна поставити під загрозу не тільки своє життя, а й інших.

Часто, умови потребують від нас швидких, чітких та зважених рішень та реакцій, це може врятувати. Без сну цього зробити неможливо.

Як поспати в екстремальних умовах?

Чергування

Якщо ви мусите слідкувати за сигналами тривоги та живете не самі, то є сенс влаштувати чергування, та змінюватися.

Наприклад, поставити будильник на 2-3 години й поспати, в той час ваш партнер слідкує за сиренами. Після дзвінка будильника ви змінюєтеся.

Це дасть можливість кожному дорослому хоча б частково відновити ресурс й безперервно поспати кілька годин. Це дуже важливо для відновлення.

Зміщення графіку

Якщо не вдається поспати вночі, через посилення повітряних тривог, то обов’язково треба шукати можливості поспати вдень.

Сон у бомбосховищі

У безпечному місці, яке ви зазвичай використовуєте для укриття, варто влаштувати місце для сну.

Для цього не обов’язково носити за собою ліжко, достатньо кариматів та теплих ковдр.

Якщо ви прокинулися від звуку сирени, то ви маєте 15 хвилин, щоб перейти у безпечне місце: бомбосховище, підвал, коридор, ванну, паркінг та заснути знову.

Адже зберегти відновлювальні ефекти сну можна навіть при частих нічних пробудженнях, якщо відновити сон протягом 15 хв після вимушеного прокидання.

Корисний будь-який сон

Навіть, якщо вам не вдається прийняти горизонтально положення й повноцінно заснути, то постарайтеся дрімати.

Можна спертися на стіну чи спинку стільчика, щоб дати тілу опори. Але нехтувати сном непотрібно навіть, якщо немає можливості лягти.

Цілеспрямоване розслаблення

Подекуди, через гучні обстріли або надмірну тривогу наш організм перебуває у стані стресу й мозок не дозволяє тілу розслабитися.

Для того, щоб поринути у сон, важливо, щоб тіло не було напруженим, інакше заснути не вдасться.

Для того, щоб розслабити м’язи й заснути існує спеціальна техніка.

Треба навмисно по черзі розслабляти групи м’язів. Почніть з обличчя, потім опустіть й розслабте плечі, руки, ноги, тулуб.

Спробуйте подумки перенести себе в приємне місце або згадати щось приємне. Якщо на думку нічого не спадає, уявляйте природу: небо, ліс, річку, поля.

Така практика допоможе заснути.

Відсутність сну — це одна з ознак нервового зриву, проте не єдина. Під час війни та у стресовій ситуації треба уважно слідкувати за своїм емоційним станом.

Про головні ознаки наближення до нервового зриву ми писали раніше. Якщо вчасно помітити, то його завжди можна попередити.