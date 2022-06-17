Советы

“Свет из окна мешает спать ночью! Как улучшить сон?“

Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько

Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 17 июня 2022, 20:00
Поради для хорошого сну від Анастасії Голобородько
Фото: Pexels

Больше советов
Меню для сну: які продукти їсти перед сном
“Плохо сплю ночью. Есть ли продукты, которые могут улучшить сон?”
“Свет из окна мешает спать ночью! Как улучшить сон?“
“Жена предлагает отказаться от соли. Действительно ли она так вредна?”
Як змусити дитину їсти овочі
“Как приучить ребёнка есть овощи?
Смотреть больше

Советы

“Свет из окна мешает спать ночью! Как улучшить сон?“
Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

“Как женщине ухаживать за волосами и интимной гигиеной в армии?”
Отвечает
Юлія Микитенко
Юлия Микитенко
Украинская военная, ветеран АТО

“Что делать, если я не успеваю домой до комендантского часа?”
Отвечает
Надія Матвєєва
Надежда Матвеева
телеведущая канала СТБ

“Моей собаке часто становится плохо, как оказать первую помощь животному?”
Отвечает
Михайло Думнич
Михаил Думнич
Основатель курсов первой помощи Save a Life

“Как убедить пожилого человека спуститься в укрытие?”
Отвечает
Марія Яцухненко
Мария Яцухненко
Кризисная консультантка Службы заботы о психическом здоровье БФ Право на защиту
Грошові виплати для українських переселенців від Binance
Читать дальше
Более миллиона долларов для переселенцев! Как криптобиржа Binance поддерживает украинцев

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь