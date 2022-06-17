“Свет из окна мешает спать ночью! Как улучшить сон?“

Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт
Плохо спишь ночью из-за света из окна? Нутрициолог Анастасия Голобородько поделилась неочевидными и условными фактами, из которых ты узнаешь, как улучшить сон.
Ведь сон выполняет функцию регуляции иммунитета, восстановления тканей, очищения от “загромождения” мозга информацией и событиями, переформатирования памяти, восстановления ментального и физического.
Есть даже терапия темнотой — dark exposure. Ее часто применяют в психиатрии при диагнозах биполярного расстройства, шизофрении, хронической бессоннице, а также симптомах маний.
Людей в процессе такой терапии лечат днями темноты. Три дня полнейшей темноты с 18:00 до 08:00 утра помогают стабилизировать настроение человека. Этот эффект похож на нейролептики.
Если ты хочешь попробовать пищевые добавки, нутрициолог советует пить на ночь (на выбор):
Нутрициолог говорит, что ожидать прямого эффекта от них не стоит и лучше купить плотные шторы.
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