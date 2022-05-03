Не могу спать из-за воздушных тревог: почему это опасно и как с этим бороться?

Из-за постоянных воздушных тревог многие взрослые, которые отвечают не только за свою жизнь, но и за жизнь родных, не могут нормально спать.
Люди находятся в постоянном ожидании тревоги, чтобы быть готовыми быстро спуститься в бомбоубежище или перейти в более безопасное место в доме.
Но такой бессонный режим может повредить и привести к неприятным последствиям.
Для нормального функционирования и перезагрузки нужно 7-8 часов непрерывного сна.
Ведь сон — это лучшее лекарство против стресса. Когда человек бодрствует долгое время, то в его организме резко поднимается уровень гормона стресса: кортизол и адреналин.
Хронический недостаток сна имеет определение депривации, что означает неудовлетворение базовой потребности человека во сне.
Реакцию психики на прочный и нестабильный сон называют стрессом принудительного пробуждения.
Это приводит к повышению кровяного давления и ощущению сильной тревоги.
Когда уровень стресса в организме зашкаливает, очень трудно держать себя и свои эмоции в руках.
Может даже возникнуть чувство смешанной реальности и нарушения психики, когда человек не может отличить это сон или реальность.
Депривацию сна или белые пытки использовали для пыток, чтобы получить информацию и управлять человеком.
Поэтому даже в условиях войны нужно искать возможность для нормального сна, иначе можно поставить под угрозу не только свою жизнь, но и других.
Часто условия требуют от нас быстрых, четких и взвешенных решений и реакций, это может спасти. Без сна это сделать невозможно.
Если вы должны следить за сигналами тревоги и живете не сами, то есть смысл устроить дежурство и меняться.
К примеру, поставить будильник на 2-3 часа и поспать, в то время ваш партнер следит за сиренами. После вызова будильника вы меняетесь.
Это позволит каждому взрослому хотя бы частично восстановить ресурс и непрерывно поспать несколько часов. Это очень важно для обновления.
Если не удается поспать ночью из-за усиления воздушных тревог, то обязательно нужно искать возможность поспать днем.
В безопасном месте, которое вы обычно используете для укрытия, следует устроить место для сна.
Для этого не обязательно носить за собой кровать, достаточно кариматов и теплых одеял.
Если вы проснулись от звука сирены, то у вас есть 15 минут, чтобы перейти в безопасное место: бомбоубежище, подвал, коридор, ванну, паркинг и уснуть снова.
Если вы проснулись от звука сирены, то у вас есть 15 минут, чтобы перейти в безопасное место: бомбоубежище, подвал, коридор, ванну, паркинг и уснуть снова.
Ведь сохранить восстановительные эффекты сна можно даже при частых ночных пробуждениях, если восстановить сон в течение 15 мин после вынужденного пробуждения.
Даже если вам не удается принять горизонтальное положение и полноценно заснуть, то постарайтесь дремать.
Можно облокотиться на стену или спинку стульчика, чтобы дать телу опоры. Но пренебрегать сном не нужно даже если нет возможности лечь.
Кое-где, из-за громких обстрелов или чрезмерной тревоги наш организм находится в состоянии стресса и мозг не позволяет телу расслабиться.
Для того чтобы погрузиться в сон, важно, чтобы тело не было напряженным, иначе уснуть не удастся.
Чтобы расслабить мышцы и уснуть существует специальная техника.
Надо специально поочередно расслаблять группы мышц. Начните с лица, затем опустите и расслабьте плечи, руки, ноги, туловище.
Надо специально поочередно расслаблять группы мышц. Начните с лица, затем опустите и расслабьте плечи, руки, ноги, туловище.
Попытайтесь мысленно перенести себя в приятное место или вспомнить что-то приятное. Если на ум ничего не приходит, представляйте природу: небо, лес, реку, поля.
Такая практика поможет уснуть.
Отсутствие сна – это один из признаков нервного срыва, однако не единственный. Во время войны и в стрессовой ситуации следует внимательно следить за своим эмоциональным состоянием.
О главных признаках приближения к нервному срыву мы писали раньше. Если вовремя заметить, его всегда можно предупредить.