Не могу спать из-за воздушных тревог: почему это опасно и как с этим бороться?

Из-за постоянных воздушных тревог многие взрослые, которые отвечают не только за свою жизнь, но и за жизнь родных, не могут нормально спать.

Люди находятся в постоянном ожидании тревоги, чтобы быть готовыми быстро спуститься в бомбоубежище или перейти в более безопасное место в доме.

Но такой бессонный режим может повредить и привести к неприятным последствиям.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Почему бессонница – это вредно?

Для нормального функционирования и перезагрузки нужно 7-8 часов непрерывного сна.

Ведь сон — это лучшее лекарство против стресса. Когда человек бодрствует долгое время, то в его организме резко поднимается уровень гормона стресса: кортизол и адреналин.

Хронический недостаток сна имеет определение депривации, что означает неудовлетворение базовой потребности человека во сне.

Реакцию психики на прочный и нестабильный сон называют стрессом принудительного пробуждения.

Это приводит к повышению кровяного давления и ощущению сильной тревоги.

Когда уровень стресса в организме зашкаливает, очень трудно держать себя и свои эмоции в руках.

Может даже возникнуть чувство смешанной реальности и нарушения психики, когда человек не может отличить это сон или реальность.

Депривацию сна или белые пытки использовали для пыток, чтобы получить информацию и управлять человеком.

Признаки депривации сна:

чувство усталости сонливость, хочется спать повсюду снижение концентрации внимания потеря ощущения реальности галлюцинации снижение способности анализировать информацию, принимать решения, контролировать эмоции принятие опрометчивых решений пренебрежение опасностью или, наоборот, чрезмерный страх гипотетических ситуаций

Поэтому даже в условиях войны нужно искать возможность для нормального сна, иначе можно поставить под угрозу не только свою жизнь, но и других.

Часто условия требуют от нас быстрых, четких и взвешенных решений и реакций, это может спасти. Без сна это сделать невозможно.

Как поспать в экстремальных условиях?

Чередование

Если вы должны следить за сигналами тревоги и живете не сами, то есть смысл устроить дежурство и меняться.

К примеру, поставить будильник на 2-3 часа и поспать, в то время ваш партнер следит за сиренами. После вызова будильника вы меняетесь.

Это позволит каждому взрослому хотя бы частично восстановить ресурс и непрерывно поспать несколько часов. Это очень важно для обновления.

Смещение графика

Если не удается поспать ночью из-за усиления воздушных тревог, то обязательно нужно искать возможность поспать днем.

Сон в бомбоубежище

В безопасном месте, которое вы обычно используете для укрытия, следует устроить место для сна.

Для этого не обязательно носить за собой кровать, достаточно кариматов и теплых одеял.

Если вы проснулись от звука сирены, то у вас есть 15 минут, чтобы перейти в безопасное место: бомбоубежище, подвал, коридор, ванну, паркинг и уснуть снова.

Ведь сохранить восстановительные эффекты сна можно даже при частых ночных пробуждениях, если восстановить сон в течение 15 мин после вынужденного пробуждения.

Полезен любой сон

Даже если вам не удается принять горизонтальное положение и полноценно заснуть, то постарайтесь дремать.

Можно облокотиться на стену или спинку стульчика, чтобы дать телу опоры. Но пренебрегать сном не нужно даже если нет возможности лечь.

Целенаправленное расслабление

Кое-где, из-за громких обстрелов или чрезмерной тревоги наш организм находится в состоянии стресса и мозг не позволяет телу расслабиться.

Для того чтобы погрузиться в сон, важно, чтобы тело не было напряженным, иначе уснуть не удастся.

Чтобы расслабить мышцы и уснуть существует специальная техника.

Надо специально поочередно расслаблять группы мышц. Начните с лица, затем опустите и расслабьте плечи, руки, ноги, туловище.

Попытайтесь мысленно перенести себя в приятное место или вспомнить что-то приятное. Если на ум ничего не приходит, представляйте природу: небо, лес, реку, поля.

Такая практика поможет уснуть.

Отсутствие сна – это один из признаков нервного срыва, однако не единственный. Во время войны и в стрессовой ситуации следует внимательно следить за своим эмоциональным состоянием.

О главных признаках приближения к нервному срыву мы писали раньше. Если вовремя заметить, его всегда можно предупредить.