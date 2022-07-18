Не можешь заснуть даже с открытым окном? А попробуй… горячий душ! Как теплая вода поможет уснуть в жару

В жару нам часто бывает тяжело погрузиться в сон: не так лежит подушка, жарко под одеялом, тяжело дышать и, как следствие, нарушение процесса погружения в сон. Но специалисты британского Фонда сна (Sleep Foundation) утверждают, что на помощь может прийти приятный горячий душ или ванночка перед сном.

Так как заснуть в жару?

Горячей водой ты пассивно нагреваешь свое тело в контролируемых условиях и оно расслабляется. Такие ощущения слегка схожи с ощущениями, которые испытывает организм во время первой стадии погружения в сон.

С помощью горячего душа ты сокращаешь время периода начала сна — это такой временный отрезок, который необходим человеку, чтобы заснуть после отключения света.

Эффект теплой ванны улучшит твою терморегуляцию, а это качественно повлияет не только на твой сон, но и общее состояние организма в целом.

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Кстати, для лучшего сна специалисты советуют носить натуральное хлопковое белье, не заниматься спортом перед сном и, конечно, контролировать свой график еды.

Доказано — если правильно запланировать график еды и составить идеальное меню на неделю, тебе удастся похудеть и оздоровиться. О планировании питания мы писали раньше.

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