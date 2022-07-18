Здоровье и красота

Не можешь заснуть даже с открытым окном? А попробуй… горячий душ! Как теплая вода поможет уснуть в жару

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 18 июля 2022, 21:30
Как уснуть в жару
Фото: Unsplash

Больше новостей
Як покращити пам'ять метод: Айвзаовського і Шульте
Как улучшить память? Метод Айвазовского, таблицы Шульте и другие полезные советы
Як зрозуміти, що маєш депресію?
Три оттенка депрессии: пройди тест и узнай больше о своем внутреннем состоянии
Рецепт лимонаду з базиліком та м'ятою від Джеймі Олівера
Пей с водой, кофе или просекко! Простой рецепт лимонада с базиликом и мятой от Джейми Оливера
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Смотреть больше

Материалы по теме

Як покращити пам'ять метод: Айвзаовського і Шульте
Как улучшить память? Метод Айвазовского, таблицы Шульте и другие полезные советы
Гелікобактер пілорі - що це, симптоми та як лікувати
Виновник рака желудка, хронического гастрита и язвы — что мы знаем о хеликобактер пилори и как его лечить
Як відбілити зуби в домашніх умовах
Хочу белоснежную улыбку! Рассказываем, как отбелить зубы в домашних условиях
Графік магнітних бур на серпень 2022
Уберечь себя от негативных космических волн: календарь магнитных бурь на август 2022

Видео
0:12:04
Володимир Єрмоленко

Преступление по-русски: почему мир никак не может разорвать круг террора РФ
Українські переселенці в ЄС - як Євросоюз допомагає українцям
Наши люди повсюду: сколько украинских переселенцев остается в ЕС и какие права там имеют
Уніфікована військова форма для жінок у ЗСУ
От белья до зимней одежды: впервые в истории ВСУ для женщин создадут унифицированную военную форму
Коли закінчиться війна в Україні
Вопрос, что волнует каждого: собрали мнения и прогнозы, когда и как закончится война в Украине 2022
Кому з жінок треба стати на військовий облік та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
Военный учет женщин: кому нужно будет явиться в военкомат и действительно ли нельзя будет выезжать за границу
0:02:56
Народний сухпай
Акция Народный сухпай для ВСУ — приобщиться может каждый
0:04:01
Всесвітні ігри 2022 - скільки медалей в України
Нация победителей: Украина заняла третье место в медальном зачете на Всемирных играх-2022
Ірина Верещук про виселення ВПО зі шкіл - коли виселять і за яких умов
Переселенцев будут выселять из школ? Верещук о ситуации с ВПЛ и подготовке к холодам
0:02:02
Тимошенко об обстреле Винницы
Женщина в тяжелом состоянии, этого нельзя делать! Тимошенко о скандальном интервью с мамой погибшей Лизы
0:09:29
Закон про мову
Русского здесь больше не будет! Как заработает новый закон о языке, — объясняет министр Немчинов
Больше видео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Гелікобактер пілорі - що це, симптоми та як лікувати
Читать дальше
Виновник рака желудка, хронического гастрита и язвы — что мы знаем о хеликобактер пилори и как его лечить

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь