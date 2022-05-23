Что такое планирование питания и как оно работает — рассказываем о действенном диетологическом лайфхаке

Известно, что наше питание оказывает непосредственное влияние на изменения в нашем организме. Чтобы улучшить самочувствие, иногда достаточно правильно питаться и следить за режимом приёмов пищи. Но есть некоторые тонкости и хитрости, которые можно объединить под названием планирование питания.

Что такое планирование питания и для чего это необходимо, рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Безуглая.

Что такое планирование питания и какие тонкости нужно знать?

Планирование питания — эффективный диетологический лайфхак, с помощью которого можно:

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улучшить здоровье;

сформировать новые пищевые привычки;

сбалансировать рацион;

сэкономить время и денежные средства;

минимизировать риск перееданий.

С чего начать?

Модель питания

Здоровое питание начинается не с понедельника, а с завтрака. Начни планировать завтрак, обед и ужин, время приема пищи, промежутки между едой, время последнего приема пищи. При достижении регулярного питания у тебя уменьшится потребность в перекусах и значительно меньше будет донимать чувство голода.

Логистика питания

Рассмотри свой график на неделю: где происходит завтрак, с кем ты завтракаешь, есть ли возможность брать обед с собой, есть ли возможность готовить каждый день, покупаешь продукты или заказываешь.

Меню на неделю

Создай список надежных рецептов. В начале не время экспериментировать, выбери среди своих проверенных семейных рецептов несколько, которые точно не подведут.

Несколько советов о планировании меню:

Отсортируй список рецептов по основным компонентам (углеводам и белкам). Попробуй создать принцип пищевого разнообразия. По возможности: два дня блюда из курицы, два дня — блюда из говядины, три дня — блюда из рыбы. То же самое касается гарниров: гречка, рис, перловая крупа, картофель. Составь списки блюд и продуктов. Когда ты знаешь, какие блюда будешь готовить, можно подробно сформировать списки продуктов и всех необходимых ингредиентов.

3. Проведи инвентаризацию кухни. Просмотри свои шкафы, холодильник, морозильную камеру и амбар, чтобы узнать, какие ингредиенты не нужно покупать. Просмотри срок годности продуктов. Если какие-то из них нужно использовать — сосредоточься на поиске рецептов, где их можно применить.

4. Экономное потребление. Попробуй упростить процесс питания: используй остатки пищи на следующий день или как новое блюдо. Также можно использовать технику, экономящую время приготовления пищи: мультиварку, пароварку, кухонный комбайн. Не бойся использовать полуфабрикаты. Главное — подбирай качественные продукты.

5. Соблюдай и усовершенствуй меню. Сделай покупки и начни готовить блюда в соответствии со своим планом меню. При необходимости делай заметки о том, что не сработало, а что получилось идеально. Также обращай внимание на сезонные рецепты: они, как правило, полезнее и дешевле.

Кстати, не забывай разнообразить свое меню зеленью — сейчас как раз сезон! А какую зелень ты можешь вырастить самостоятельно у себя в горшке — читай в материале.