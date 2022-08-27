Подарки и предсказания прошлых веков: что археологи нашли в разных уголках мира после засухи

Разговоры с предками и взгляд в прошлое. Какие еще интересные находки несет в себе вода, которая высыхает в результате аномальной жары?

Так, во многих странах мира начали выступать на поверхность невероятные артефакты. Какие-то дарят надежду, как статуи Будды. Другие ужасают своими предсказаниями, как камни голода.

Однако почитать и увидеть каждую из них все же стоит. Поскольку, зная прошлое, всегда есть шанс создать новое счастливое будущее.

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США

В конце августа почти весь штат Техас охватила экстремальная жара. Это, конечно, привело к засухе. Однако самым неожиданным последствием чрезвычайно высоких температур стали фантастические находки.

На дне реки, обмелевшей от жары, обнаружили следы динозавра в возрасте 113 млн лет. Археологи уже назвали свою находку “дорожкой одинокого рейнджера”.

По утверждению специалистов, следы принадлежали акрокантозавру, относящемуся к динозаврам, которые ходили на трехпалых задних лапах. Создание ростом в 4,5 м и весом 7 т протоптало тропу длиной около 30 м.

Китай

Еще более неожиданной находкой стали три буддийских статуи, появившиеся на поверхности, когда в реке Янцзы снизился уровень воды.

Археологи утверждают, что этим фигурам может быть около 600 лет.

Сербия

Пока Украина ищет новое вооружение по всему миру, оружие прошлого врага начинает появляться прямо из реки. Неподалеку от сербского портового города Прахово были найдены десятки начиненных взрывчаткой немецких военных кораблей.

Это стало возможно вследствие самой большой за 500 лет засухи в Европе, из-за чего в реке Дунай уровень воды упал в один из самых низких за этот век.

Корабли были затоплены в 1944 году, когда черноморский флот нацистской Германии отступал от советских войск.

Италия

Еще одна опасная находка была обнаружена на берегу обмелевшей реки По недалеко от ломбардской деревни Борго-Виргилио в Италии.

Неразорванная 450-килограммовая бомба появилась на поверхности вследствие самой большой за 70 лет засухи в стране. Всего в самом боеприпасе около 240 кг взрывчатки.

В то же время в реке Тибр в Риме обнаружили менее опасный артефакт — руины моста, построенного во времена императора Нерона.

Испания

А вот Испании повезло чуть больше, и в стране появился собственный Стоунхендж. Это дольмен Гуадальпераль, датируемый 5000 годом до нашей эры.

Каменный круг обнаружили на дне водохранилища Вальдеканас в испанской провинции Касерес.

Ирак

Из-за засухи в Ираке власти были вынуждены пустить воду из водохранилища Мосул на орошение полей. Казалось, такой вынужденный шаг ничего хорошего не принесет.

Однако на поверхности водохранилища появились руины древнего города, датируемого 1400 годом до нашей эры. Строения принадлежат городу под названием Закик, который находился в империи Митанни, когда-то контролировавшей часть северной Сирии и Месопотамии.

Камни голода в Европе

Из-за чрезвычайной жары и засухи, вызванной ею, во многих европейских странах обмелели реки, а на их поверхности начали появляться так называемые камни голода.

Их называют тревожными предупреждениями от предков, поскольку те писали предупреждения на камнях, выступавших на поверхность во время засух. Предки стремились таким образом рассказать, к каким катастрофам способна привести засуха.

Самый старый камень датированный 1616 годом, найденный в реке Эльба, говорил: “Когда увидишь меня — плач”.

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